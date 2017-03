Las 'apps' de moda y el peligro de los permisos

Las aplicaciones móviles son como el Guadiana aparecen y desaparecen con una velocidad pasmosa. Y si esa 'app' es gratuita, además, su popularidad será mucho mayor pero, ¿de dónde sacan ingresos?. Desde el INCIBE alertan de la intencionalidad de estas aplicaciones y de la importancia que tienen los permisos cuando instalamos una.

¿Qué son los permisos?

Desde la Oficina de Seguridad (OSI) advierten de que estos permisos son una «barrera» que controla a qué información, servicios y componentes del dispositivo se permite acceder a una aplicación. Por lo tanto, si tienes un permiso retringido será el propio sistema el que evite instalar la 'app' al menos que el usuario lo autorice.

Existen muchos permisos: al GPS, a los SMS, al micrófono, a la cámara, hasta los que permiten administrar llamadas. Uno de los ejemplos citados por la OSI es el tipo de permisos que permite interceptar un SMS, procesarlo sin informar al usuario, o proceder a un envío a otro número.

Los permisos y su administración dependen de la versión del sistema operativo del que disponga el dispositivo móvil. En el INCIBE ponen como ejemplo Android. En este SO hasta la versión 5 inclusive, en el momento que se va a instalar una nueva app, es necesario listar los permisos a los que tendrá acceso, y únicamente se podrá instalar y utilizar si se aceptan todos ellos. Desde la versión 6 en Android cuando se instala una aplicación no se listan los permisos, pero su acceso está restringido por defecto. Por lo tanto, deben ser habilitados manualmente por el usuario la primera vez que sea necesario para el uso de la app. Al igual que en Android 6 y posteriores, sucede con el sistema operativo iOS.

¿Y el negocio?

Los desarrolladores no suelen ser hermanitas de la caridad ya que las empresas buscan ganar dinero, como todas, pero, ¿de donde lo obtienen si la descarga es gratuita, no tienen publicidad y además no se dedica a la venta?

La respuesta es de sentido común a estas alturas: estas aplicaciones sirven para guardar datos de los usuarios para usarlos con fines publicitarios en el mejor de los casos o venderla a quién la compre. Además, como el usuario ha dado permiso a la 'app' todo es perfectamente legal.ç

Para identificar en qué momento podrían estar 'robando' datos cabe preguntarse si los permisos que está pidiendo son lógicos. Por ejemplo, que una aplicación que se usa para grabar audio pida permiso para acceder al micrófono es lógico, o una 'app' para correr quiera el acceso al GPS pero, ¿quiere nuestra lista de contactos? ¿Para qué?

La conclusión el consejo del INCIBE es que es preferible quedarnos sin instalar esa 'app' tan de moda y dejar a que pase la marea. Ya llegará otra.