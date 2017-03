Será posible borrar mensajes de WhatsApp, con ciertas limitaciones

La aplicación WA Tweaks permite activar ciertas funciones ocultas de WhatsApp que están en período de prueba. Cualquier usuario puede probarla, si la tiene instalada en su dispositivo. De esta manera, podrán acceder a ellas antes de que sean lanzadas.

También es beneficioso a la inversa, ya que se pueden diagnosticar los fallos y las reacciones de los usuarios.

Una de estas funciones ocultas es la posible opción de borrar y editar mensajes. De esta manera, cualquier usuario podría borrar el contenido desde el propio móvil en cualquier momento, pero lo cierto es que esta opción tiene limitaciones.

Según @WaBetaInfo, con esta nueva función los mensajes no desaparecerán de manera tan rapida y eficaz en el momento en que lo decida el usuario.

Por ejemplo, sino tienes cobertura o tu móvil se encuentra apagado, los mensajes llegaran una vez restablecida la conexión. Si un usuario no tiene acceso a la aplicación, no podrá verificar los hash de las claves intercambiadas, por lo que no le llegaran los mensajes.

Esto es porque los mensajes están asegurados con un bloqueo, según Tecnoxplora, y sólo el destinatario tiene la clave especial necesaria para desbloquearlos y leerlos. Por lo que, un usuario podrá borrar los mensajes enviados, siempre y cuando no hayan llegado a su destinatario (doble check).

De momento, según la aplicación Beta de WhatsApp, la posibilidad de editar o borrar mensajes se extenderá solo hasta los 29 minutos después de haber enviado el mensaje. A posteriori, será imposible.