Herrera y Saénz de Santamaría inauguran el Congreso 'Think Europe Compromiso 2030'

El Congreso 'Think Europe Compromiso 2030' ha arrancado esta mañana en Soria en un acto inaugural que ha contado con la presencia de la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Saénz de Santamaría, el presidente de la Junta de Castilla y León, Juan Vicente Herrera, la secretaria General Iberomericana, Rebeca Grynspan Mayufis, y el alcalde de Soria y vicepresidente del CEMR (Comité Europeo de las Regiones y Municipios), Carlos Martínez.

El alcalde de Soria, Carlos Martínez, como anfitrión de este evento internacional que reúne esta semana a más de 250 líderes locales y regionales que representan a su vez a 130.000 gobiernos locales y regionales de Europa, ha sido el encargado de abrir el foro, que promueve la FEMP y el Ayuntamiento de Soria, con una intervención centrada en reducir y corregir las desigualdades y gobernar para las personas con esos Objetivos de Desarrollo recogidos la Agenda 2030. «No dejar a nadie atrás. Es la máxima de Naciones Unidas y los 169 indicadores y los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible que recoge la nueva Agenda de Desarrollo», ha explicado el alcalde de la capital soriana. Carlos Martínez ha insistido en el mensaje global y compartido por todos los países y que también hacen propios los gobiernos locales de «no dejar a nadie atrás para definir la universalidad, invidisibilidad, integridad de esta nueva hoja de ruta que todos los países firmantes nos hemos marcado como objetivo de presente y futuro para nuestro planeta. No dejar a nadie atrás como compromiso para abrir una esperanza de futuro de paz, igualdad, libertad en todos los países y en todos los territorios de cada uno de esos países».

El también vicepresidente del Comité de las Regiones y Municipios de Europa ha insistido en que estas metas deben traducirse en hechos para fortalecer el crédito político y no generar desconfianza en la ciudadanía y la democracia. «Sólo así seremos capaces de no defraudar, de hacer ver a la ciudadanía la utilidad real de esta nueva agenda, de configurar una estrategia como país que contenga una planificación de política de cooperación internacional, pero también una estrategia de desarrollo territorial intranacional que equilibre e iguale los distintos territorios dentro de nuestro país y dentro de nuestras respectivas comunidades autónomas», ha explicado, insistiendo en que «no es una casualidad que sea Soria la ciudad elegida para celebrar este foro que invita a la reflexión y poner el foco en una situación de desigualdad que no es única, que es compartida por muchos territorios. No vamos a caer en localismos, hablamos de una agenda global, y de que esta Soria, que hoy ponemos como ejemplo, representa todas aquellas sorias del interior de España y de Europa, y pretende ser un modelo inspirador para cumplir ese mandato de la Agenda 2030 que busca corregir la desigualdad entre territorios, que no deja de ser el camino para corregir la desigualdad entre personas».

Con música de 'Bienvenido Mister Marshall' recibía esta mañana la Plataforma Soria Ya! a la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Saénz de Santamaría, que bajaba del vehículo oficial algo antes de las nueve y media de la mañana. Casi un centenar de jóvenes y por supuesto los portavoces habituales de la Soria Ya! mostraban diversidad de pancartas con lemas como Soria necesita futuro o nos faltan oportunidades. La vicepresidenta se ha dirigido a los manifestantes para escuchar sus reivindicaciones en el centro de esta plaza mayor de la capital, empatizando con ellos puesto que dice, desciende de Berlanga de Duero. En ese momento, antes de tomar camino hacia el palacio de la Audiencia, quiso dedicar unas palabras a los medios de comunicación recordando que ha sido el Gobierno de Mariano Rajoy el que ha puesto en marcha una estrategia para paliar la despoblación en el territorio nacional y por supuesto en Soria. Ha reconocido las carencias en infraestructuras que presenta esta provincia y a la vez ha indicado que dos tramos de la ansiada autovía del Duero estarán terminado en este año 2018 y que hay un fuerte compromiso por parte del Ejecutivo Central para aumentar la velocidad en la línea férrea y cambiar los convoyes.

Compromiso también, de Soraya Sáenz de Santamaría, para llevar cobertura de telefonía e Internet a todos los rincones del país como la clave principal de desarrollo de los territorios despoblados, declaraciones que hacía la vicepresidenta del Gobierno a la sombra de la Soria Ya!.

La vicepresidenta ha centrado su intervención en la importancia en traducir las pautas de la Agenda 2030 en hechos y en el próximo 'examen' que España pasará como país para evaluar su estrategia de localización de Objetivos de Desarrollo y su camino a seguir. «Hoy más que nunca necesitamos foros para dialogar y crear puentes y es el momento de reafirmar el valor del multilateralismo con medidas globales. Cuando hablamos de la agenda 2030 hablamos de un plan de acción urgente pero con perspectiva a largo plazo para combatir problemas como la pobreza, conflictos, violaciones de derechos humanos, terrorismo, biodiversidad, lucha contra el cambio climático…»

Sobre la Agenda, la representante del Gobierno ha recordado que «es una hoja de ruta universal. Todos debemos rendir cuentas por igual sobre la implantación en nuestras políticas domésticas y en las de desarrollo de sus ODS. Los objetivos implican transformaciones profundas y amplias reformas. La agenda 2030 habla de justicia, derechos y equidad. Representa una oportunidad para enmarcar las políticas públicas y también la acción privada». Por otro lado, se ha referido a los participantes en el foro que se celebra en Soria y ha destacado su importancia para avanzar en la reflexión sobre el futuro de España y de Europa. «Estos días líderes que representan a millones de ciudadanos tienen un reto, conseguir que las ciudades sean inclusivas, seguras y sostenibles. Es necesario revisar el modelo de urbanización y esto es mucho más que demografía. España considera que la política de cohesión debe ser de carácter estructural y un instrumento para invertir. La política de cohesión debe ser global y abarcar a todos los territorios, para ello deberá basarse en una visión estratégica a largo plazo, que defina los principales retos, que deberá existir una estrategia sucesora que sirva de marco de ejecución de la agenda 2030. España está comprometida, en su territorio, con la agenda, y la asumimos como política de Estado», ha resumido.

Entre sus retos más inmediatos, ha recordado que «en julio de 2018 presentaremos un plan que reflejará nuestra situación de partida en cada objetivo, las reformas para implementar las medidas y los mecanismos de participación. A partir de este plan se construirá una nueva estrategia de desarrollo sostenible. Este plan de acción es un cometido de todos y sus contenidos y propuestas serán sometidas a un amplio debate».

El presidente de la Junta de Castilla y León, Juan Vicente Herrera, ha realizado un repaso de las políticas de la administración autonómica internas y externas y también se ha sumado a los objetivos de la Agenda 2030. «Me comprometo a seguir promoviendo la integración de sus objetivos en las políticas de la comunidad y a buscar por ello la colaboración de todos. Desde la convicción de que los gobiernos locales y regionales podemos contribuir a hacer realidad una agenda con ambición planetaria». «Los Objetivos de la agenda 2030 constituyen una estrategia y estamos decididos a que impregnen las políticas públicas internas y externas de la comunidad y que inspiren nuestras decisiones», ha apuntado.

Rebeca Grynspan Mayufis, Secretaria General Iberoamericana (SEGIB), también ha participado en la inauguración de estas jornadas y ha recordado que «la agenda 2030 es un triunfo indiscutible del multilateralismo. Más de 10 millones de personas tomaron parte en la consulta más amplia de Naciones Unidas. Esta agenda se ha construido de abajo a arriba y en ella han contribuido todos los actores. Los gobiernos locales y regionales han sido especialmente participativos. La coordinación entre los niveles de gobiernos y la planificación estratégica es vital. No se trata de escoger entre campo y ciudad sino diseñar mecanismos integrados, que nos ayuden a gestionar. Localizar los objetivos no es fragmentar, es coordinar y fomentar esa solidaridad mutua. No se pueden conseguir resultados de forma aislada o segregada». Para acabar su intervención, ha sido añadido que «debemos llegar a tiempo a esta cita con la historia y asegurar un mundo en el que nadie se quede atrás. Es la generación que puede eliminar la pobreza extrema y también la última que puede salvar el planeta».