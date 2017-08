Soria Fin a la polémica del riego: Soria vuelve a decir que no El presidente del sindicato de riego del Canal de Almazán aclara que era una asamblea informativa ISABEL G. VILLARROEL Martes, 22 agosto 2017, 17:07

Casi dos horas ha durado la reunión en la sede de la Confederación Hidrográfica del Duero en Valladolid a la que han acudido los responsables de las Comunidades de Regantes del Alto Duero, de Soria, y a las que fueron invitadas las del Bajo Duero, de Valladolid y Zamora.

El presidente del sindicato de regantes del Canal de Almazán, Sergio Muñoz Antón, explica que “no se ha abordado el tema de la cesión o no de nuestra Comunidad a las de Valladolid, no se ha tomado una decisión porque no era una reunión para ello, era una convocatoria de una asamblea extraordinaria pero informativa para detallarnos en el momento en el que estamos en la campaña de riego, la situación tan complicada que pasamos y mucho más dura para algunos agricultores que se le les van a secar los cultivos porque los pueden regar; nos han contado también lo que nos espera de aquí adelante, pero hay que aclarar que el Bajo Duero ha acudido a la reunión como invitados y nos han explicado cómo funcionan las cesiones de agua según la ley de Aguas, cesión de unas comunidades a otras, si tenemos que ceder o dejar de hacerlo es polemizar y no era el punto del orden del día”.

Muñoz Antón añade que “nuestra negativa ha estado claro desde el principio, ya hemos votado varias veces, no vamos a votar más para cambiar una postura que está más que clara por que al alguno no les guste; no tiene sentido seguir insistiendo en algo está más que claro”.

Por lo tanto, tras la negativa a la cesión, también se habló en la reunión de la necesidad de dejar reservas de agua puesto que la sequía de esta campaña puede condicionar incluso la campaña del año que viene.