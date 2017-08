Soria Los regantes de Valladolid piden a los de Soria que les cedan agua de Cuerda del Pozo Pantano soriano de Cuerda del Pozo. / Isabel G. Villarroel La CHD anima a las comunidades del Alto y Bajo Duero a que lleguen a un acuerdo ISABEL G. VILLARROEL Jueves, 10 agosto 2017, 09:20

La Confederación Hidrográfica del Duero ha propuesto a los regantes del Bajo Duero que el Alto Duero les ceda una dotación de agua para que puedan culminar su campaña. Ayer se reunieron las Comunidades de Regantes de Valladolid: Tordesillas, Pollos, Castronuño, y Simancas-Geria-Villamarciel con la Confederación y tomaron la decisión de pedir a los regantes de Soria la cesión de 2 hectómetros cúbicos del pantano de la Cuerda del Pozo. Esto les permitiría el último riego de la campaña antes del 1 de septiembre en 5.000 hectáreas de maíz y patata mayoritariamente.

Jesús Gómez, presidente de la Comunidad de Regantes del Canal de Almazán, lamenta que no se haya contado con ellos en esa reunión, «que somos quieres tenemos que ceder el agua, un acuerdo que es arriesgado en plena sequía, tal y como está el pantano de bajo. Tenemos que ser precavidos, en tiempos de escasez no sé cómo habrán administrado ellos su dotación de agua. Nosotros no hemos terminado aún, también tenemos nosotros patatas, zanahorias y judía verde».

La Campaña del Alto Duero es más larga que la del Bajo Duero, y Gómez explica que tendrían que haber sido previsores a la hora de elegir los cultivos puesto que la Confederación también advirtió de los problemas que podían surgir en el sistema Pisuerga. «Confederación nos deja a las comunidades de regantes que administremos esto y es ella la que tiene la potestad de desembalsar, lo normal es que estuviéramos todos juntos reunidos de manera urgente debatiendo esta decisión».

El presidente del Canal de Almazán sentencia diciendo que «si finalmente se decide entre todas las partes ser solidarios y ceder agua del Pantano, así lo haremos, siempre y cuando no suponga un problema para nadie en la provincia de Soria».