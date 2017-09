Soria El PP rechaza en las Cortes pedir a la Junta la gratuidad de los libros de texto WELLINGTON DOS El PSOE insiste en que es «un derecho y una garantía real» ISABEL G. VILLARROEL Soria Jueves, 21 septiembre 2017, 09:41

El PP ha rechazado que las Cortes insten a la Junta a presentar un proyecto de ley para establecer la gratuidad de los libros de texto y de todo el material curricular obligatorio para Educación Primaria, Secundaria y Formación Profesional Básica para el curso 2018-2019. En Soria son cerca de 5.000 los alumnos que cursan estos estudios y que podrían beneficiarse de esta medida.

Ángel Hernández, procurador socialista por Soria, defiende la necesidad de que se produzca una gratuidad de los libros de texto real y con garantías y lamenta el voto contrario de los populares a la PNL. Así, el procurador ha insistido en que sería necesario que esa Ley recogiera también el cumplimiento del Estatuto de Autonomía de Castilla y León con el sistema de ayudas para la adquisición de libros y material curricular obligatorio para los niveles no obligatorios (Educación Infantil, Bachillerato y Formación Profesional). «Ya es hora, ya es el momento de garantizar por ley que todos los alumnos cuenten con libros de texto gratuitos», sostiene Hernández, quien asegura que no ha de ser de forma progresiva como pretende la Junta con el programa Releo Plus. «No es cuestión de ir avanzando. Llevamos 20 años esperando que esto sea una realidad y Releo Plus no es gratuidad», remarca el procurador socialista.

La PNL, que sí contó con el apoyo del resto de grupos, pedía también que se dotara en los Presupuestos Generales de la Comunidad del año 2018 las cantidades necesarias para cumplir los objetivos de la ley a partir del inicio del curso 2018-2019”.