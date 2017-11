El nacimiento del Duero, sin nada de agua por la sequía 01:30 Nacimiento del río Duero. / Agustín Sandoval (@meteoduruelo). Los vecinos de esta zona soriana no recuerdan una estampa igual en décadas ISABEL G. VILLARROEL SORIA Jueves, 2 noviembre 2017, 21:52

El río Duero nace en la vertiente meridional de los Picos de Urbión, en el Sistema Ibérico a 2.228 metros de altitud, en el término municipal de Duruelo de la Sierra de la provincia de Soria. Bajando el punto más elevado, el Duero recibe numerosos arroyos que proceden de las cumbres, sin embargo a día de hoy, en los primeros días de noviembre, el nacimiento se muestra totalmente seco.

El soriano y vecino de Duruelo Agustín Sandoval, responsable de ‘Meteoduero, meteorología y naturaleza de Duruelo de la Sierra’ argumenta que «el estado que presenta el río en su nacimiento es penoso, yo nunca lo había visto así en un mes de noviembre y la mayoría de los vecinos de la zona tampoco».

Apunta que «en el mes de septiembre podría haber sido algo más normal, pero nunca a principios de noviembre. Hay algunos pequeños tramos donde emana algo de agua, pero este año es un desastre para el río Duero e impresiona».

Según la estación meteorológica de la comarca pinariega, «este fin de semana termina el ‘veroño’ que estamos atravesando y bajan las temperaturas pero las lluvias que se prevén los próximos días no son suficientes para llenar el caudal, habrá que esperar a las próximas semanas, no obstante las predicciones de precipitación en la zona del nacimiento del Duero no son halagüeñas».