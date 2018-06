Soria La Junta de Gobierno aprueba 135.696 euros para financiar once iniciativas de emprendedores Luis Rey, presidente de la Diputación de Soria / El Norte En la última sesión también se ha dado el visto bueno a seis expedientes de contratación de obras del Plan de Diputación 2018 ISABEL G. VILLARROEL Soria Martes, 5 junio 2018, 15:28

La Junta de Gobierno ha aprobado definitivamente las subvenciones para financiar proyectos empresariales promovidos por emprendedores por un valor de 135.696,28 euros de los que se benefician 11 empresarios sorianos. A la convocatoria se habían presentado un total de 24 iniciativas, 13 de ellas han quedado fuera por no cumplir las bases que se habían establecido. Según hay explicado el Presidente de la Diputación Luis Rey, los proyectos denegados «tienen que ver con los criterios que se marcaron en las bases de adjudicación» como por ejemplo que la empresa tenía que estar dada de alta o haber iniciado su actividad seis meses antes o lo hiciera un mes después de la solicitud de la convocatoria. En este sentido Rey ha avanzado que para que no haya tantas empresas que no puedan optar a esta línea de ayudas, este año se sacará una segunda convocatoria en las que se incluyan subvenciones para los proyectos que estén dados de alta seis meses antes, «es decir en el primer semestre del año pasado pero no habían iniciado las inversiones hasta ahora». La lectura positiva que hace la Diputación Provincial de esta convocatoria para los emprendedores sorianos es que hay muchas iniciativas que se están poniendo en marcha «y necesitan colaboración de la Diputación que va a seguir aportando con la nueva convocatoria que hagamos este año».

Según ha explicado el Presidente de la Diputación Provincia, gracias a este Plan Diputación 2018 se van a beneficiar un total de 74 obras, de ellas ya están licitadas 39 más las 6 que hoy inician expediente «el resto siguiendo la tendencia de otros años las licitan los ayuntamientos». Para Rey «no está nada mal con las complicaciones que nos han acarreado la nueva ley de contratos en la licitación».

Por otro lado en la Junta de Gobierno celebrada esta mañana se ha dado el visto bueno a 8 recursos de reposición contra los acuerdos de ayudas para promover la conciliación de la vida familiar y laboral. De este modo esta línea de ayudas repartirá 512.000 euros que beneficiarán a 512 niños y niñas sorianos.

Además, en la sesión se han clasificado ofertas de los contenedores del área de recogida de escombros en Bayubas de Abajo a favor de Projubecons 2002 SL por un importe de 44.940 mil euros. De las áreas de aportación ya se han licitado siete y se han adjudicado 5, solo nos queda de clasificar una cuyo expediente que ya ha pasado por la mesa de contratación y está pendiente de justificar la baja temeraria en la zona de Tierras Altas. Así, la Diputación Provincial de Soria cierra el círculo de las empresas que van a construir las áreas de aportación o de recogida de escombros.

También ha comparecido el presidente de la Comisión de Agricultura Raúl Lozano para dar cuenta de los asuntos aprobados en su comisión, todos por unanimidad. Entre ellos destacan las subvenciones para la raza autóctona serrana negra que ascienden a 45.000 euros, supone un incremento de 5.000 euros con respecto al año pasado. Raúl Lozano considera que son unas ayudas «que han funcionado muy bien porque cuando comenzamos la legislatura había 225 ejemplares, en estos momentos hay más de 350 con previsión de seguir aumentando, si sigue esta tendencia en menos de un año habrá 400 ejemplares». El reto que se ha marcado la Diputación Provincial antes de que acaben la legislatura es llegar a los 500 animales de esta raza, según el presidente de la comisión de agricultura, «se está criando bueyes, vamos a intentar cerrar el círculo desde la producción, la transformación hasta el consumo final en los restaurantes de la provincia para que podemos tener la serrana disponible».

En lo que respecta a otra de las razas de la provincia de Soria como es la ojalada, mañana en San Esteban se realizará la subasta de los ejemplares. Raúl Lozano ha adelantado que «como todos los años se sacarán 160 cabezas, 100 hembras y 60 machos». El número de peticiones es mayor, en concreto se eleva a los 400 «lo cual es un éxito, está funcionando muy bien» para Lozano

En la comisión de agricultura también se ha aprobado por unanimidad, las bases reguladoras para las ayudas de ferias. La partida también ha experimentado un incremento en esta anualidad, pasando de 40.000 euros a los 45.000 que se han reservado para el 2018. El Presidente de la Comisión de Agricultura ha añadido que se han destinado 15.000 euros para ferias agroalimentarias con el enfoque de que haya las más posibles y que en Soria se puedan potenciar los productos «delicatesen que tenemos, uno de los potenciales y pilares de la provincia, seguir produciendo en calidad, ello es bueno para combatir la despoblación»

En lo que respecta a las ayudas a las experimentaciones agrícolas, se ha aprobado en la Comisión de Agricultura una partida de 8.000 euros para que ciertas organizaciones sigan investigando mejoras para el sector primario. Se financiarán con ellos por ejemplo, estudios de variedades que mejor se adecuan a cada tierra o ensayos de abonos, en definitiva para Lozano «seguir todos los días innovando para sacar el mayor rendimiento al sector agrario»