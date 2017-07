Soria 35 millones de euros para 25 kilómetros de pistas de esquí en la Sierra de Urbión Montaña de la Sierra de Urbión en Soria El plan de viabilidad elaborado por la empresa Neugest 1975 plantea además la creación de 89 puestos de trabajo ISABEL G. VILLARROEL Soria Lunes, 17 julio 2017, 20:59

El presidente de la Diputación de Soria, Luis Rey, ha dado a conocer las conclusiones del estudio de viabilidad del proyecto de montaña de Urbión que ha sido elaborado por la empresa Neugest 1975. En primer lugar, el presidente ha dado cuenta del estudio en la comisión de Desarrollo Económico y posteriormente se ha reunido en Duruelo con los alcaldes de la zona para explicar las conclusiones y buscar la participación de todos los agentes implicados. «Hemos reunido a los alcaldes de Montenegro, Covaleda, Duruelo, Vinuesa, Salduero y Molinos para presentar el estudio y que lo puedan analizar con detalle y la siguiente fase será hacer llegar el documento a los diferentes colectivos e instituciones que se han interesado por el proyecto para que lo conozcan, lo analicen y podamos abrir un debate y sacar entre todos las conclusiones más acertadas del estudio», ha explicado Luis Rey que ha recordado que «el proceso lo iniciamos con participación, no solo de los grupos políticos sino también de los alcaldes, y una vez que nos han entregado el estudio queremos continuar el proceso con la misma colaboración de todos ellos».

En cuanto a las conclusiones del documento, el presidente ha explicado que se centran en cinco puntos: ubicación, inversión inicial, climatología, medio ambiente y viabilidad económica. El estudio plantea una inversión inicial de 35 millones de euros para no menos de 25 kilómetros de pistas. Del total de la inversión, se estiman 14 millones para los remontes; 7,7 para la innivación artificial; 5,1 para la construcción de las instalaciones incluidos los edificios; 3,1 para las contingencias; 2 para las pistas; 1 millón para los vehículos; 1,4 para los estudios y gestión de la construcción; y 1,6 millones para otros conceptos. En cuanto a la viabilidad económica, el documento establece la necesidad de que la estación cuente con una subvención o ayuda anual de 1,5 millones de euros, algo que según ha explicado el presidente en virtud del estudio de viabilidad viene siendo habitual en el resto de estaciones de esquí de España y Europa. No obstante, vista la previsión del número total de visitantes anuales que podrían llegar a Urbión, cifrado en 70.000 (63.000 en invierno y 7.000 en verano), el impacto económico que puede suponer un recurso de este tipo arroja un «balance económico global positivo».

Respecto a la ubicación, Rey ha explicado que el estudio «analiza las orientaciones existentes (oeste y sur) y confirma que no existe ninguna orientación norte que permita el desarrollo de pendientes para esquí alpino». A nivel climatológico, el documento reconoce que «está subiendo la temperatura, algo que no afecta solo a Urbión sino que es una realidad de todo el planeta, y cada año nieva menos», si bien el presidente ha querido lanzar un mensaje de tranquilidad ya que ha asegurado que «el estudio no dice nada que no supiéramos». En esa misma línea, el documento recuerda que el proyecto no encaja dentro del Plan de Ordenación del Espacio Natural, sobre lo que Rey ha recordado que «es algo que ya se sabía» y que «ha sucedido también con la construcción de otras estaciones, así que es importante que no se alarme nadie».

Otro de los datos que aporta el estudio es la creación de puestos de trabajo en torno a este proyecto que supondría la dinamización de una de las comarcas sorianas más castigadas por la crisis y que estima en 89 empleos, de los cuales el 40% serán fijos y el 60% temporales.

El presidente de la Diputación ha anunciado la intención de encargar un nuevo estudio que permita ampliar la información del documento de Neugest en relación a la posibilidad de ampliar el punto de nieve de Santa Inés así como analizar otras variables que vayan más allá del esquí alpino como pueden ser el esquí de fondo, de travesía u otro tipo de actividades de montaña. «Queremos ampliar la información que tenemos y poder tomar una decisión, pero eso será cuando tengamos todos los datos encima de la mesa porque estamos hablando de un proyecto complejo que requiere una inversión elevada y que nos obliga a analizar y debatir todos los aspectos», ha señalado.