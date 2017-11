Detenidas cuatro personas por catorce robos en Soria y Burgos Presentación de los objetos recuperados por la Guardia Civil. / Julián García Entre los objetos sustraídos se encuentra una motocicleta, un motor fueraborda o varias herrramientas agrícolas ISABEL G. VILLARROEL Miércoles, 29 noviembre 2017, 14:56

La Guardia Civil de la Comandancia de Soria ha desarticulado, en el transcurso de la operación denominada 'Talankera' a un grupo formado por cuatro personas, que han sido detenidas, a las que se considera autores de al menos catorce hechos delictivos cometidos en los últimos años. Según ha indicado la subdelegada del Gobierno, Yolanda de Gregorio, «es posible que del estudio pormenorizado de lo incautado, se desprenda que el total de los delitos totalmente esclarecidos sea más de catorce». Se trata de delitos tanto de hurto, como contra el patrimonio. Por los efectos recuperados, ha podido saberse que son los presuntos autores de robos que se llevaban cometiendo desde el año 2009 en las provincias de Burgos y de Soria.

«Hoy volvemos a presentar una nueva operación de la Comandancia de Soria, denominada Talankera, que ha permitido, de momento, esclarecer otros catorce delitos tanto de hurto como contra el patrimonio cometidos en Soria y en Burgos». Para la subdelegada, «estas operaciones nos permiten colegir que vamos por el buen camino a la hora de controlar a los grupos que delinquen en nuestra provincia y en otras provincias españolas. Son operaciones que esclarecen muchos delitos en toda España y que lleva a cabo la Guardia Civil de Soria».

La fase de explotación de esta operación comenzó el pasado viernes, 24 de noviembre. En los registros realizados se intervino una motocicleta sustraída en 2013 en Soria, un remolque sustraído en 2017 en Palacios de la Sierra (Burgos), una cubertería de plata sustraída en 2014 en San Leonardo de Yagüe, un motor fuera-borda sustraído en 2017 en Playa Pita, en Abejar, un cable-estante sustraído en 2009 en el embalse de la Cuerda del Pozo, en la zona de Vinuesa, y chalecos salvavidas sustraídos en 2017 en el club náutico, también en el término municipal de Vinuesa, también existe diverso material incautado del que se desconoce su origen.

La investigación fue llevada a cabo por el Equipo Roca de la Comandancia de la Guardia Civil de Soria quien instruyó las oportunas diligencias, entregadas en unión de los detenidos en el Juzgado de Instrucción número 2 de Soria. Igualmente se remitirá copia de las actuaciones a Fiscalía de la Audiencia Provincial de Soria. Han contado con la colaboración de los agentes del Puesto de San Leonardo de Yagüe y del Equipo de Policía Judicial de El Burgo de Osma. Los detenidos son todos ellos varones y vecinos de la misma localidad soriana de Pinares. Se trata de A. C. S. R., de 29 años; J. M. P. C., de 36 años; E. C. B., de 27, y A. M. B., de 34.