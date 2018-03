Soria Carlos Martínez defiende en el Senado que los PGE incluyan fondos de cohesión que completen los europeos Carlos Martínez Mínguez, alcalde de Soria. / Isabel G. Villaroel. Ha pedido que las partidas sean gestionadas por las entidades locales para combatir los desequilibrios territoriales ISABEL G. VILLARROEL Soria Miércoles, 14 marzo 2018, 18:44

El alcalde de la capital e integrante de la Junta de Gobierno de la FEMP, Carlos Martínez, ha participado esta mañana en la Comisión de Cooperación del Senado para explicar la Agenda 2030 y el trabajo de implementación de la misma llevado a cabo por las entidades locales. Carlos Martínez ha mantenido como columna vertebral de su intervención la importancia de entender este documento como “una oportunidad” y sobre todo como “una herramienta para equilibrar territorios y combatir las desigualdades”. Por ello, ha explicado que «no se trata de una agenda de cooperación y sí de una agenda de desarrollo» y ha indicado que «una de las formas de implementación efectiva de la misma y de los Objetivos de Desarrollo Sostenible es a través de los fondos de cohesión». En este sentido, Carlos Martínez ha indicado que los Presupuestos Generales del Estado deben incluir partidas para equiparar territorios y que éstas cuantías complementen los fondos europeos de cohesión. También ha defendido que sean las propias entidades locales, como las administraciones más próximas a los ciudadanos, las que los gestionen.

«En esta comisión lo que hemos tratado es de convencer, a través de los parlamentarios del Senado, de la necesidad de generar una estrategia que corrija los desequilibrios territoriales de España y es, además, un compromiso que el Gobierno, como país, ha hecho suyo también con la firma de esa Agenda internacional 2030 y en el ámbito europeo con la Comisión», ha resumido Carlos Martínez, quien recuerda que esta postura tiene una traducción práctica con un acceso a fondos que prime zonas como la de Soria u otras en similares condiciones. «Estamos buscando alianzas y sumando apoyos para conseguir ese objetivo. Nuestra postura es fácil de explicar y creemos que de asumir. Si, a nivel europeo, España entiende que necesitamos fondos de cohesión para corregir desequilibrios entre países, esa misma interpretación debe aplicarse a sus fondos», resume el también representante de la Federación de Municipios y Provincias que apoya, además, que sean los gobiernos locales quienes los gestionen, y añade que «debemos insistir en que la renta per cápita no puede ser la única fórmula para medir el desarrollo ya que existen otros parámetros y eso debe ponerse negro sobre blanco y tener reflejo real».

«Tenemos que pasar de la palabra a los hechos y las entidades locales en ese sentido somos pioneras, pero no podemos caminar solos ya que esa solidaridad para evitar la desventaja de unos territorios frente a otros se debe corregir vía Presupuestos Generales del Estado», ha añadido Carlos Martínez, quien espera que la Agenda 2030 se vea como «una realidad y no como un texto repleto de buenas intenciones con el que los ciudadanos no puedan identificarse».