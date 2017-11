Soria El Ayuntamiento de Soria instará al Gobierno a que el CIEMAT cumpla la inversión de 11 millones en el lavadero de lanas Ayuntamiento de Soria. / Wifredo García El convenio se firmó en 2009 para habilitar en Soria la sede del CIEDA de derecho ambiental ISABEL G. VILLARROEL Soria Miércoles, 29 noviembre 2017, 10:10

El alcalde de la capital, Carlos Martínez, ha confirmado que el CIEMAT ha remitido por carta un comunicado al Ayuntamiento renunciando de forma unilateral al cumplimiento del convenio rubricado por Consistorio y Gobierno en 2009 para invertir en distintas fases 11 millones de euros en el edificio del lavadero junto al río Duero para la instalación del CIEDA (Centro de Estudios Medio Ambientales). En ese sentido, el alcalde ha sido contundente y ha insistido en que la ciudad exigirá al Gobierno el cumplimiento de un acuerdo rubricado por ambas partes ya que no «podemos renunciar a una inversión necesaria y a un compromiso firmado. Hemos sido comprensivos con los plazos en momentos de dificultad económica, pero no podemos quedarnos de brazos cruzados con esta noticia. No se puede explicar esta decisión a la vez que se habla de recuperación económica, de más músculo de las administraciones… y se nos define como una provincia objetivo prioritario que necesita inversión pública para generar oportunidades y desarrollo con proyectos de investigación como este Centro de Estudios». Carlos Martínez ha mostrado su intención de «reivindicar al Gobierno el cumplimiento de este convenio para buscar fórmulas de desarrollo de la ciudad» y confía en encontrar «el apoyo de todos los grupos y de la propia sociedad ya que no se puede admitir este tipo de renuncias a la inversión».

Carlos Martínez ha recordado algunos de estos proyectos esenciales para la ciudad y que ahora se encuentran bloqueados y paralizados y que supondrían una inyección económica y de empleo clave para el futuro enumerando «la pérdida de 40 millones en la depuradora, la parálisis de cárcel, el cierre del centro de referencia estatal, la renuncia a la mejora de la línea de tren y la consiguiente indemnización a la empresa de más de 800.000 euros, la renuncia a cumplir el convenio del Espolón, la renuncia a ejecutar el proyecto del Centro Nacional de Fotografía que también ha supuesto una indemnización a la empresa…»