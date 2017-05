Clausura de las jornadas de novela histórica en Soria

En el alto de Numancia, ante más de 200 amantes de la historia y la literatura, y, rodeados de un paisaje que, en palabra de José Luis Corral, pudo hacer a aquellos habitantes de la pequeña ciudad celtíbera sentir que vivían en el centro del mundo, los mejores representantes del género de la novela histórica han compartido esta mañana parte de sus secretos y método de trabajo para inspirarse en el entorno, documentarse y, en muchos casos, cambiar su perspectiva a la hora de encarar sus proyectos literarios. La primera edición de las Jornadas de Novela Histórica se ha saldado de forma exitosa con un ciclo de seis conferencias y un broche de oro en formato coloquio moderado por Javier Sierra. Javier Sierra es el único autor español contemporáneo que ha logrado situar sus novelas en el top ten de los libros más vendidos de Estados Unidos con sus obras traducidas a más de 40 idiomas. El turolense ha aprovechado la ocasión para explicar a los lectores la importancia de «visitar los lugares donde van a ocurrir las historias. Nosotros, como escritores, aprendemos mucho cuando nos acercamos a los lugares para poder escribir de forma verosímil. La idea de este encuentro es que los autores compartamos lo que hemos aprendido acercándonos al paisaje de nuestras novelas. Quien quiere conectar con la historia tiene como única máquina del tiempo la imaginación, pero la imaginación se engrasa mucho mejor si pisas el terreno». Junto a Javier Sierra, quien ha denominado Numancia como «un fértil territorio sobre novelas», han participado José Luis Corral, José Calvo Poyato, Gisbert Haefs y Santiago Posteguillo.

Santiago Posteguillo, por su parte, ha explicado cómo sólo sobre el terreno pudo entender algunas de las mayores incógnitas que mantenía sobre la figura de Trajano. «Siempre pensábamos que con las fuentes clásicas tienes información suficiente para construir la novela, pero a veces encuentras contradicciones o cosas que son inverosímiles y acudir a los lugares te ayuda a entender y despejar esas dudas, resolver problemas de documentación», ha resumido. Gisbert Haefs, por su parte, ha compartido anécdotas sobre Aníbal y apuntado a que la inspiración puede llegar también a través de productos y gastronomía, de los lugares.... «Los pueblos antiguos leían el paisaje de forma distinta, los ciclos son más amplios, el tiempo transcurre de otra manera...» y, en ese sentido, los escritores han destacado la importancia de «colocarnos en su lugar para poder entender la historia».

José Calvo Poyato, por su parte, ha admitido también que «los paisajes aportan más cosas, huelen de determinada forma, tienen determinados ruidos... se pueden ver en fotos, videos, libros... pero el sitio da al escritor claves que son imposibles de conseguir de otra manera. En la historia son fundamentales dos cosas, un acontecimiento histórico ocurre en un sitio y en un momento determinado y si la cronología no se tiene en cuenta, no se puede entender lo que ocurre y mucho menos contarlo en páginas».

Por último, José Luis Corral, ha compartido con todos los asistentes su primera aproximación a Numancia como estudiante de Historia en el año 1978. «Visité el yacimiento y me impresionó. Volví más veces y decidí escribir Numancia porque me parecía un episodio fundamental en el imaginario colectivo», ha recalcado Corral, quien también ha compartido con los asistentes su deseo de conocer Numancia en distintas horas, como el amanecer, y distintas condiciones meteorológicas. «Quería ver el paisaje de la tierra y también el paisaje del cielo. Pude sentir cómo probablemente aquellos celtíberos, rodeados de este paisaje, pudieron pensar que habitaban el centro del mundo», ha concluido para posteriormente acompañar a los asistentes a una visita a distintos puntos del yacimiento para ir compartiendo in situ sus reflexiones y conocimientos sobre el lugar donde se gestó la leyenda de Numancia que ahora celebra el 2150 aniversario de su resistencia.