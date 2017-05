La Junta Agropecuaria de Ágreda formula una denuncia ante la Guardia Civil por vuelos antigranizo

Los agricultores y ganaderos de la zona de Ágreda denuncian que en los últimos meses «han podido comprobar el vuelo de avionetas en los momentos en los que se produce la presencia o formación de nubes compactas en torno al monte Moncayo», lugar en el que se suelen originar las precipitaciones. Insisten en que «el efecto inmediato ha sido la disipación y la consiguiente desaparición de las nubes y, por tanto, de la consecuente caída de precipitaciones».

Dicha actuación, de comprobarse es contraria a la ley, «está produciendo importantes perjuicios a los agricultores y ganaderos, toda vez que las cosechas se están secando y los pastos se están agostando».

Ante la reiterada presencia de estas avionetas en los últimos días, cuando se ha formado algún núcleo nuboso, los agricultores y ganaderos de Ágreda han decidido formular una denuncia «para que las autoridades competentes pongan en marcha los procedimientos oportunos para la averiguación de los autores materiales de los vuelos y de las personas o entidades que los autorizan o no. En definitiva, que se lleven a cabo averiguaciones para determinar los responsables directos de estas actuaciones irregulares que han provocado un daño irreparable en los cultivos y en la vegetación de la zona».

Los afectados están dispuestos a llegar hasta las últimas consecuencias para pedir la reparación de los daños y perjuicios que están sufriendo, ejercitando al respecto cuántas acciones civiles y penales sean oportunas.

Por su parte, Donaciano Dujo, presidente de Asaja en Castilla y León, cree que «los vuelos pueden ser reales pero estos días no creo que se hayan producido, porque no ha habido mucha tormenta y porque no se ha denunciado ningún otro en toda la comunidad».

Desde la asociación Avionetas del Moncayo, AVIMON, Raúl Lozano insiste en que «llevamos 30 años trabajando para avistar avionetas que utilizan este producto y hemos concluido que la única manera de acabar con este problema es elaborar una legislación supranacional, incluso europea, que regule la utilización del yoduro de plata, que es una sustancia cancerígena y muy nociva, debe ser el Gobierno el que legisle el problema que se produce en toda España».