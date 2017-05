El Consejo Provincial Agrario analiza la grave situación de los cultivos

El Consejo Provincial Agrario de Soria, reunido esta mañana bajo la presidencia del delegado territorial, Manuel López, ha analizado la grave situación de los diferentes cultivos de la provincia ante las fuertes adversidades climáticas que estamos sufriendo en los últimos meses.

Este órgano de diálogo entre la Junta de Castilla y León y el sector profesional agrario, representado por cuatro vocales de Asaja y dos de Alianza para la Unidad del Campo, constituido en el pasado mes de febrero, ha conocido los datos meteorológicos de los meses de abril y mayo. La precipitación recogida en las cuatro estaciones que el sistema 'Inforiego' tiene en nuestra provincia oscila entre 7 y 22 litros por metro cuadrado desde el pasado 1 de abril, con una lluvia total acumulada en el año agrícola de 180 litros por metro cuadrado, cantidad que supone un 40 % de la precipitación media de los últimos años.

Por otro lado, el régimen de temperaturas ha agravado los efectos de la sequía, con una oscilación térmica muy extrema entre los valores máximos, que han llegado a 25 grados centígrados, y mínimas negativas en la misma jornada. Cabe resaltar el fenómeno de helada acaecido los días 27 y 28 del pasado mes de abril, con una intensidad y duración tal que ha causado daños en los cultivos permanentes de la provincia, fundamentalmente en viñas y frutales.

Los miembros del Consejo han analizado la repercusión que la climatología está teniendo en los diferentes cultivos. Los cereales de invierno están sufriendo gravemente por la falta de humedad y las temperaturas extremas. Se han dado a conocer las cifras establecidas en la última Comisión de Estadística Agraria, que cuantificaron unos daños de entre el 20 y el 30 % sobre la cosecha media, según las diferentes comarcas. En la zona más temprana de la provincia, la Cuenca del Jalón, puede hablarse, en estos momentos, de daños irreversibles en el cereal en un pequeño porcentaje de superficie, entre el once y el ocho por ciento, según la comarca a la que pertenezcan los municipios afectados, con fincas que ya no se van a cosechar (Anexo por comarcas). La situación, dadas las previsiones de lluvia a corto plazo, no parece que vaya a mejorar.

Esta situación está afectando de modo grave a otros cultivos extensivos, como son las leguminosas de forraje o grano o la colza.

Las heladas son la segunda fuente de daños, fundamentalmente en los cultivos leñosos: viña y frutales. En el caso de la viña, cultivo que en nuestra provincia tiene un porcentaje asegurado muy bajo (aproximadamente un 30 %), los daños en la zona de la Ribera pueden superar el 50 % de la cosecha.

Este porcentaje de daños se puede repetir en las diferentes plantaciones de frutales de pepita de la provincia. Estos datos están sujetos a confirmación según evolucione el cultivo en las próximas semanas, pero el daño ha sido muy importante.