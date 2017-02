Yolanda de Gregorio sustituye a María José Heredia al frente de la Subdelegación del Gobierno en Soria

Cinco años y cinco días ha ejercido María José Heredia como subdelegada del Gobierno en Soria. La segunda mujer al frente del cargo cuyo cese se publicará en las próximas horas en el Boletín Oficial del Estado. La Delegación Regional ya ha dado a conocer el nombre de la persona que tomará el relevo, se trata de otra mujer, Yolanda de Gregorio Pachón.

María José Heredia de Miguel fue nombrada subdelegada el 31 de enero de 2012, se va «con la satisfacción de haber hecho todo lo que he podido por los proyectos que el Gobierno desarrolla en la provincia, aunque con la decepción de no obtener siempre los resultados esperados».

Heredia es funcionaria del Cuerpo Superior de Técnicos de la Administración de la Seguridad Social, volverá a su plaza anterior. De todas las obras que el Gobierno tiene paralizadas en Soria, sobre todo lamenta que el Centro de Referencia Estatal para personas de Dependientes no haya abierto aún sus puertas. «Tenía haberlo hecho ya porque hemos luchado mucho, primero para que fuera edificio de Referencia Estatal porque no cumplía los requisitos en inicio, y después el trabajo de todos los colectivos vinculados con la discapacidad con los que hemos viajado, hemos hecho muchas visitas, han elaborado muchos informes, y todo eso de momento no ha dado sus frutos, sin duda si me preguntan el retraso de este Centro es lo que más lamento sobre todo los proyectos».

María José Heredia le da un consejo a la nueva subdelegada, «que es prudencia a la hora de tomar decisiones, a mí me lo dieron antes, y me ha servido de mucho, ella debe hacer lo mismo». Destaca de Yolanda de Gregorio «su ilusión y capacidad de trabajo, he coincidido con ella trabajando en la Junta de Castilla y León en Soria y también en Valladolid anteriormente y está de sobra preparada».

Yolanda de Gregorio Pachón tomará posesión en los próximos días, nació en El Burgo de Osma, tiene 45 años, es licenciada en Derecho por la Universidad de Valladolid y ha sido desde abril de 2012 hasta la actualidad técnico asesor de la Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León de Soria.