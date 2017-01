Jorge Tarragó apuesta por mejorar la competitividad de Norma para garantizar el futuro de la compañía

El presidente de Lacus Group, nuevo socio industrial de Norma, ha comparecido hoy ante los medios de comunicación junto con el presidente de la Diputación de Soria, Luis Rey, y el presidente de Caja Rural, Carlos Martínez, para valorar la nueva situación de la compañía y explicar cuál será el nuevo modelo de negocio. Jorge Tarragó se ha mostrado esperanzado en el futuro de Norma y ha querido poner en valor la implicación de la Diputación Provincial y Caja Rural de Soria en todo el proceso que ha finalizado con la entrada de Lacus Group como socio industrial.

"Cuando visitamos la compañía vimos que estaba mal gestionada pero también nos dimos cuenta de que tenía muchas posibilidades", ha asegurado Jorge Tarragó que también ha querido poner en valor a los trabajadores de la fábrica, "desde los directivos hasta los operarios de línea, porque después de hablar con ellos vemos que hay ganas y equipo, así que cogemos el testigo con ilusión y muchas ganas". En cuanto al proyecto que Lacus Group tiene para Norma, Jorge Tarragó ha explicado que "en primer lugar teníamos que darle la estructura financiera, ya que sin esto no se puede llevar ningún plan de trabajo, y esa planificación financiera ya está hecha y estamos con caja positiva y al día con los proveedores. El segundo paso es hacer un cambio de gestión en todo, desde los operarios a la metodología de trabajo o la calidad, y la tercera parte pasa por darle competitividad a la compañía porque sin competitividad no hay ninguna posibilidad de futuro". "Cuando hablamos de competitividad hablamos de flexibilidad, de servicios y de calidad y ya estamos trabajando en ello", ha señalado. Además, ha insistido en la necesidad de ser "más competitivo en costes", para lo que se ha contratado ya a varios ingenieros que ayuden en esta mejora.

El presidente de Lacus Group ha asegurado que "cuando uno es más competitivo, pasa de tener que vender a que la gente te pase a comprar" y ha explicado que la previsión es "perder durante el primer año porque vamos a invertir en sistemas y en maquinaria algo más de un millón de euros". En cuanto al objetivo a largo plazo, la intención es que en los próximos cuatro años Norma supere los 40 millones de facturación que permita que los actores implicados se beneficien de su apuesta inicial.

En relación al mantenimiento del empleo, Jorge Tarragó ha querido lanzar un mensaje de tranquilidad y ha asegurado que "si creyéramos que íbamos a bajar plantilla no habríamos entrado". No obstante, ha aclarado que "nuestro objetivo en primer lugar es ser competitivos, porque si eres competitivo vas a crear puestos de trabajo pero estables. El problema es crear puestos de trabajo sin ser competitivo porque eso nos llevaría a historias pasadas de Puertas Norma". "Seguro que vamos a crear empleo porque si se triplica la facturación, el trabajo no se puede hacer con la misma gente", ha sentenciado. En cuanto a la previsión, es poder llegar a los 300 trabajadores en cuatro años.

Respecto al mercado, el presidente de Lacus Group ha apostado por la combinación entre las exportaciones y el mercado nacional. "Es un conjunto de ambos, sin duda alguna tenemos que tener más del 60% de exportación y el resto de mercado nacional y para ello creo que se va por buen camino, hay una buena red comercial y con todas las mejoras vamos a tratar de potenciar las armas del departamento comercial para vender mejor y con mayor margen". En cuanto a la posibilidad de diversificar la producción, Jorge Tarragó ha emplazado al plan estratégico que se está elaborando en estos momentos y que será "el que indique si hay que diversificar en algún tipo de producto relacionado con las puertas y la madera o no".

Por su parte, el presidente de la Diputación Provincial ha querido agradecer públicamente a los hermanos Tarragó por su implicación en el futuro de Norma. "Desde el principio tanto la Diputación como la Caja Rural creíamos que había que apostar por un socio que tuviera especial vinculación con esta tierra para evitar situaciones que se habían producido con anterioridad y entonces encontramos a la familia Tarragó, que ha sido un aliado permanente en todo este proceso". Luis Rey ha señalado que "lo que más me llamó la atención es que siempre trasladaron las muchas posibilidades que tenía la compañía en su desarrollo pese a las deficiencias detectadas. Si no hubieran visto posibilidad de mejora no estarían aquí, así que creo que hemos acertado con el nuevo socio industrial y ahora confiamos en conseguir consolidar la empresa y hacer que crezca". El presidente de la Diputación ha agradecido también el trabajo y el "respaldo personal" de Carlos Martinez Izquierdo y ha asegurado que "Caja Rural ha sido un apoyo indudable en todo este proceso y una parte esencial para resolver el problema del accionariado así como los diferentes problemas por los que estaba atravesando la compañía".

El presidente de Caja Rural ha querido sumarse a los agradecimientos a Lacus Group y la familia Tarragó, a quienes ha dado las gracias "por regresar a Soria a invertir, a gestionar y a apostar por esta tierra y hacerlo además desde el buen recuerdo de etapas anteriores". Carlos Martínez Izquierdo ha repasado los últimos años de Norma y ha confiado en que la nueva situación de la compañía con la entrada de Lacus Group permita que "Norma sea durante muchos años otra empresa referente en Soria".