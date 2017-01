El Papa recibe al Obispo electo de Osma-Soria

"Emocionado y encantado" se mostraba el Obispo electo de Osma-Soria, Mons. Abilio Martínez Varea, tras el encuentro que mantuvo en la mañana del 25 de enero con el Papa Francisco. Mons. Martínez Varea está en Roma donde ha viajado, entre otros motivos, para hacer el juramento de fidelidad en la Congregación vaticana para los Obispos.

"El encuentro ha sido muy emocionante", confesaba, "porque el Papa conocía mis declaraciones a la revista «Vida Nueva» a los pocos días de hacerse público mi nombramiento. Me ha impactado el conocimiento tan directo de la Iglesia española", señalaba el Obispo electo.

En un ambiente muy cercano y de enorme cordialidad, el Papa Francisco "se sorprendió de mi juventud, 52 años, y me recordó que sí era joven pues yo decía en la entrevista en «Vida Nueva» que ya no era tan joven". Además, pidió a Mons. Martínez Varea que "esté muy cerca de los sorianos que peor lo puedan pasar, que esté muy cerca del dolor de mi pueblo".

En la entrevista citada por el Papa, el Obispo electo mostraba su "sorpresa, alegría y disponibilidad" ante el nombramiento papal" y afirmaba su intención de "no ser un jefe de empresa; un Obispo busca ser pastor y no la productividad o los resultados. Somos pastores que quieren a su gente". Además, Mons. Martínez Varea destacaba su deseo de "ser uno más: soy el pastor de la Diócesis, sí, pero no quiero tener ningún privilegio pues sólo quiero caminar con mi Iglesia y hacerlo lo mejor que pueda".