La Obra Social de la Caixa y la Diputación de Soria reparten 274 juguetes

Con el objetivo de que ningún niño de la provincia se quede sin juguetes, la asociación de voluntarios y la Obra Social de la Caixa han entregado a la Diputación 274 regalos que serán repartidos entre los niños y niñas de familias desfavorecidas de la provincia en colaboración con los Ceas. Es el cuarto año que se pone en marcha la campaña de la Obra Social de la Caixa 'Ningún niño sin juguete' en colaboración con la Diputación Provincial y a través de los Centro de Acción Social "que día a día trabajan en la provincia y conocen la realidad de las familias y que son quienes tratan de ajustar la ilusión y expectativas de cada uno de los niños y niñas en el reparto de los juguetes", según ha explicado la vicepresidenta de la Diputación.

Esther Pérez ha valorado muy positivamente esta iniciativa y ha asegurado que "desde la Diputación somos conscientes de lo que supone para los niños y niñas estas fechas navideñas y la ilusión que tienen por tener un regalo. Es una iniciativa que siempre ha sido acogida con gran entusiasmo". "La Caixa da un número de regalos y luego son los Ceas, como mejores conocedores de las necesidades reales de las familias y de las dificultades que tienen de acceso a un regalo para sus hijos, los que organizan el reparto", ha aclarado. La vicepresidenta ha explicado que este año se han valorado 274 niños y niñas de la provincia menores de 11 años y el reparto ha sido el siguiente: Ceas Almazán: 81; Ceas Pinares Sur: 8; Ceas Pinares Norte: 11; Ceas Tierras Altas: 14; Ceas Zona Sur: 30; Ceas Ribera del Duero: 38; Ceas Soria Rural: 21; Ceas Campo de Gómara: 2; Ceas Berlanga: 5; Ceas Moncayo: 64.

En cuanto a los regalos, Esther Pérez ha confirmado que la tipología es muy variada. "Coches, muñecas, puzles, pinturas, libros, juegos educativos, cuentos, juegos de mesa, peluches, mordedores, juegos de estimulación, juegos de construcción, etc., tratando de llegar a todas esas cartas que con tanta ilusión han enviado los niños y niñas a sus majestades, los Reyes Magos de Oriente", ha añadido.

Por su parte, Rodrigo Martínez, director de la oficina de la Caixa en el Collado, ha agradecido el trabajo que se realiza desde los Ceas, "que al final son quienes mejor conocen la realidad de esta provincia y sin los cuales sería imposible poder llegar a todos esos niños que por desgracia están pasando dificultades económicas". "Desde la asociación de voluntarios entendemos que en estas fechas tan señaladas ningún niño debe quedarse sin la ilusión de que los Reyes les traigan sus juguetes. Esta campaña nos ilusiona y entronca perfectamente con el ADN de nuestra entidad, con el compromiso social", ha señalado.

Rodrigo Martínez ha asegurado además que en provincias como Soria "está iniciativa no se podría llevar a cabo sin instituciones como la Diputación porque no podríamos llegar a todas esas poblaciones en las que no tenemos presencia con entidad financiera, pero en las que consideramos necesario el poder ayudar a que todos los niños tengan sus juguetes". "Esta campaña se dirige precisamente a un colectivo, el de los menroes, al que queremos ayudar y proteger. Son cuatro años ya desde que la pusimos en marcha y nuestro deseo es que se pueda seguir realizando siempre que sea necesaria pero que pueda llegar en día en que no se tenga que realizar porque todos los niños tengan cubiertas sus necesidades educativas y sociales", ha señalado.