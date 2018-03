Vida en el Planeta Rojo El estudio Haemimont Games, conocidos por su trabajo en la saga ‘Tropico’, se adentran en el terreno futurista de la ciencia ficción con ‘Surviving Mars’, que invita al usuario a gestionar su propia colonia en Marte EDUARDO M. ESPALLARGAS Domingo, 25 marzo 2018, 17:29

Si durante los siglos XVIII y XIX el gran acaparador de las ansias de descubrimiento de la humanidad era el mar, con la llegada del s. XX la especie humana posó su mirada en las estrellas. El universo era el nuevo gran desconocido, el que rebosaba de intrigas y leyendas que otrora poseyeron los océanos. No en vano, fue el gran objetivo de EEUU y la URSS durante la ferviente carrera espacial que disputaron, con la vista puesta en ser la civilización más avanzada en conquistar el espacio. Se adelantaron los soviéticos con el primer ser humano en alcanzar el espacio exterior, Yuri Gagarin, en 1961, pero aquello no fue más que el principio. Desde entonces los avances han sido extraordinarios, y ya incluso se coquetea con la idea, no tan lejana, de descubrir vida fuera de la Tierra o, incluso, trasladar al ser humano a otro planeta. Una fantasía que la nueva aventura del estudio Haemimont Games te invita a recrear con ‘Surviving Mars’.

Ficha técnica Título: ‘Surviving Mars’ Plataforma: PC, Xbox One, PS4 Precio: 39,99 Edad: +7

Es tiempo de juegos de acción y/o deportivos, especialmente si hablamos de grandes editoras, relegando a un cierto segundo plano a grandes géneros como el de la estrategia. Existen excepciones, claro está, como es el maravilloso ‘Civilization VI’ o apuestas de renombre como ‘Halo Wars 2’. También empiezan a resurgir nombres clásicos como es ‘Age of Empires’, que acaba de estrenar la versión remasterizada del original y ya ha anunciado una nueva entrega tras varios años de latente silencio. No obstante, sigue siendo un género que no acapara tantos titulares a pesar de los miles de aficionados con los que cuenta.

Entre otros detalles sobre la evolución del género, destaca el hecho de que, si bien siempre ha estado enfocado en el PC, en los últimos tiempos ha ido teniendo sus pinitos en consola. Es más, el primer ‘Halo Wars’, obra de Ensemble Studios, fue una clara demostración de que la estrategia podía sentirse igual de cómoda con un mando de control que con teclado y ratón. Para muchos jugadores, esto puede resultar una herejía, pero no es el caso del equipo de Haemimont Games, quienes desde que tomaron las riendas de la marca ‘Tropico’ (creada originalmente por PopTop Software en 2001), siempre han apostado por las consolas domésticas.

En Tropico, con las diferentes novedades de cada entrega, los usuarios han de gestionar su propia población bajo un sistema de estrategia en una isla caribeña. Siempre, por tanto, con los pies en la Tierra. No obstante, y con ganas de explorar nuevos horizontes, han decidido dar una vuelta a su trabajo para trasladarse nada más y nada menos que a Marte, el famoso planeta rojo que tantas intrigas despierta, con ‘Surviving Mars’. ¿Hay agua?, ¿la hubo alguna vez?, ¿es posible la vida bajo su desértico terreno? Son preguntas que la ciencia trata de responder en la actualidad y que ‘Surviving Mars’ quiere contestar desde la ficción.

Lo más interesante del juego es que el sello de Haemimont Games sigue intacto pese al cambio de atmósfera. Lo vemos en que no solo se trata de llegar a Marte y montar una colonia, también es importante el contexto. Por ello, antes de comenzar la misión el jugador deberá seleccionar una serie de parámetros que marcarán el transcurso de la partida, desde quién es el patrocinador de la expedición (no es lo mismo que quien conquiste Marte sea EEUU, China o una corporación privada), hasta la línea argumental que seguirá la partida. Lo siguiente será la propia planificación de la colonización, y es que no es conveniente enviar a personas al Planeta Rojo sin una mínima estructura organizada. Así, las primeras sesiones de juego se centrarán en la partida de exploradores que se encargarán de allanar el terreno para garantizar la viabilidad de la expedición. Unos primeros pasos que no les resultará extraños a cualquier aficionado al género.

Que se abstengan los usuarios más impacientes, ya que ‘Surviving Mars’ es un título de ritmo lento en los que prima más la planificación y gestión que la acción. Podría considerarse una obviedad por el género al que pertenece, pero no está demás recordarlo. De hecho, el videojuego exige al usuario controlar muchos aspectos, desde la felicidad de los colonos (en la línea de títulos como la misma saga ‘Tropico’) hasta las enormes inversiones que implica la obtención de recursos. No es un juego fácil y los errores se pagan caro hasta el punto de que una mala decisión puede resultar fatídica si es demasiado tarde. En este sentido, ‘Surviving Mars’ es un título para el jugador habituado a este tipo de experiencias y no accesible a cualquier paladar.

No obstante, se trata de una experiencia de lo más interesante debido a que la ambientación cumple a la perfección, con un planeta cargado de secretos que bebe de autores como Asimov o Arthur C. Clarke. Es un reto magnífico para aquellos amantes de esta ciencia ficción futurista que fantasean con mundos más allá de las estrellas y colonias humanas en otros planetas. La clave reside en esa combinación entre gestión y estrategia con enfrentarse a lo desconocido. Por último, cabe destacar la versión de PC, mucho más cómoda en el control, frente a la de consolas. En líneas generales, es cierto que no es sencillo y algunas interfaces y menús no ayudan precisamente por su accesibilidad, pero nadie dijo que conquistar Marte lo fuese.