Si eres vago y desordenado es que eres más inteligente Un hombre tumbado en el sofá / Fotolia La ciencia confirma que estos y otros 'defectos' sociales son una muestra de una inteligencia superior

¿Tu madre siempre te dice que eres un vago porque te pasas el día tirado en el sofá? ¿O suele echártelo en cara tu pareja cuando no haces la comida o las tareas del hogar porque prefieres estar tumbado en la cama? Puede que la culpa no sea tuya y simplemente sea un daño colateral de tu prodigiosa inteligencia. Y no es que sea una mera suposición sino que así lo confirma la ciencia. Un estudio publicado recientemente en el Journal of Health Psychology, y recogido por el Huffington Post, aclara que las personas con un mayor coeficiente intelectual necesitan una menor actividad física que el resto. En el momento de la realización del estudio, las personas más 'listas' se movian mucho menos que las otras, un hecho que los autores del estudio atribuyen al hecho de que cuanto más inteligente es una persona y más rico es su mundo interior, menos capacidad de aburrirse tiene.

Lo cierto es que no es la primera vez que la ciencia confirma que algunos 'defectos' sociales son una muestra de la inteligencia superior de uan persona. Estos son algunos ejemplos:

1

Despertarse más tarde. Un estudio confirmó que las personas más 'listas' tienden a acostarse más tarde y, como consecuencia, también se levantan más tarde que el resto.

2

Sarcasmo. El sarcasmo aumenta la actividad celebral tanto del que lo utiliza como del que lo recibe, además consigue incrementar la capacidad creativa. Así quien utiliza esta herramienta es más inteligente que el que no.

3

Mala memoria. Se trata de una de las mayores muestras de inteligencia del ser humano ya que evidencia la capacidad de desechar la información anticuada o inutil y quedarse solo con lo verdaderamente importante para poder tomar decisiones. Esto también se traduce en capacidad de adaptación a entornos nuevos y cambiantes.

4

Desorden. Según un estudio tener tu puesto de trabajo desordenado refleja tu gran cratividad. Son estas personas las que proponen mejores soluciones a los problemas. Por otra parte, aquellos participantes del estudio que tenían su entorno de trabajo ordenado son más generosos y coopetivos.