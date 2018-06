Túnel del tiempo SEGA se lanza a rememorar sus mejores tiempos con 'SEGA Mega Drive Classics', un recopilatorio de los mejores juegos de su máquina de 16 bits que sirve de antesala al lanzamiento de la versión compacta de la consola EDUARDO M. ESPALLARGAS Domingo, 10 junio 2018, 13:09

Ante un bloqueo creativo dicen que es buena idea echar la vista atrás y revolver en los recuerdos. No obstante, no sería justo hablar de falta de creatividad en la industria del videojuego para explicar el brote de nostalgia que ha surgido entre aficionados y desarrolladores. Hay algo más a la hora de afirmar que lo clásico gusta y vende. Quizás una cuestión generacional, pues los aficionados que han ido dando forma al sector a lo largo de los años ahora son también encargados de poner las creaciones sobre la mesa y, a su vez, adquirirlos.

En cualquier caso, es evidente que si Nintendo volvió locos a sus fans con el lanzamiento de NES Classic (la edición en miniatura de su mítica consola con una serie de videojuegos preinstalados en su interior), dando lugar hasta a episodios especulativos en los mercados de internet, SEGA también tiene mucho que decir. No en forma de consola o periférico, al menos por ahora, pero sí con un recopilatorio que hará las delicias de los jugadores con más canas: 'Sega Mega Drive Classics'.

Quizás a los jugadores más jóvenes no les suene, pero hubo una época en la que SEGA y Nintendo, como dos titanes del ocio electrónico, se disputaron el mercado occidental en una lucha encarnizada que configuró lo que conocemos hoy como videojuegos. De manera tan dramática como teatral lo cuenta el autor Blake J. Harris en su libro 'Console Wars', publicado en español gracias a la editorial 'Héroes de Papel' y basado en cientos de entrevistas a antiguos trabajadores de ambas compañías. Aquel enfrentamiento empresarial dio forma también a toda una generación de jugadores como puede ser el propio Harris, y su importancia fue tal que muchas de las obras de aquellos tiempos son lo que hoy conocemos como iconos.

SEGA Mega Drive Classics Título 'SEGA Mega Drive Classics' Plataforma Xbox One, PC, PS4 Precio 29,99 € Edad +12

SEGA, por aquel entonces, estaba dispuesta a hacer frente a la todopoderosa Nintendo y su arma secreta fue Génesis, nombre con el que se conoció en EEUU a la clásica Mega Drive. Una máquina que dio a luz a series tan jugosas como 'Streets of Rage', 'Sonic the Hedgehog' o personajes tan emblemáticos como Alex Kidd. Eran tiempos de acoso y derribo, de conquista a cualquier precio y así surgieron algunos anuncios de televisión en EEUU de lo más agresivos, menospreciando de manera explícita a la competencia con el fin de hacerse con ese pastel que tanto Nintendo y SEGA estaban cocinando. Pese a que algunas prácticas y episodios que ocurrieron entre bambalinas a punto estuvieron de llevarse por delante dicho pastel (momentos clave muy bien narrados en 'Console Wars', dicho sea de paso), cabe decir que, para deleite del aficionado, se produjo mucho y de mucha calidad.

En este sentido, fueron grandes momentos para SEGA, aquellos en los que aún se dedicaba al hardware, algo que dejó de hacer a partir de Dreamcast (1999). Épocas doradas que la compañía japonesa quiere ahora recuperar aprovechando la ola nostálgica que recubre al sector. Lo hace con el anuncio el pasado mes de abril, durante el SEGA Fest celebrado en el país del Sol naciente, del lanzamiento de una versión compacta de Mega Drive. De esta forma, SEGA repite la estrategia de Nintendo y homenajea a su propia máquina de 16 bits que tantos buenos momentos ofreció a los aficionados. No olvidemos que en octubre de 2018 la consola cumplirá 30 años desde su lanzamiento en Japón (a Europa llegó dos años más tarde).

Pero antes de que el lanzamiento se haga realidad y para ir abriendo boca, en SEGA han querido paliar la espera con un recopilatorio al servicio de los fans, pues ante tamaño aniversario todo gesto se antoja corto. Por eso llega 'SEGA Mega Drive Classics', compendio de más de 50 títulos que abarcan todos los géneros, desde clásicos como Sonic (no podía faltar) y 'Streets of Rage 2' hasta grandes clásicos de rol como 'Phantasy Star series'; arcade, shooters o puzles. Incluye también 'Alex Kidd in Miracle War', 'Golden Axe I, II y III' o 'The Secret of Shinobi', y es que la lista es de lo más generosa.

Desde luego, se nota un trabajo por parte de la compañía a la ahora de seleccionar los títulos, pese a que habrá siempre jugadores que echen de menos algún nombre. Son todos, eso sí, creaciones de SEGA, por lo que el recopilatorio no incluye títulos de terceros, con consecuentes ausencias de renombre como 'Street Fighter' o 'Castlevania'. Ahora bien, lo que está claro es que no sobra ninguno y la sensación de poder perderte durante horas y horas en este túnel del tiempo particular es de lo más gratificante.

Más allá del hecho de recopilar, este lanzamiento contiene algunos detalles dignos de mención. Destaca por ejemplo el menú principal del juego, que simula la habitación de cualquier adolescente de los 90. Además, ofrece diferentes opciones de visualización de los programas durante las partidas, con las que la inmersión es total. Por otro lado, además de permitir guardar las partidas e incluir trofeos y demás elementos modernos, quizás el añadido más interesante sea el modo multijugador en línea en todos los juegos que acepten esta modalidad, tanto cooperativa como competitiva.

Es un lanzamiento para los más puristas, y es que pese a que hay juegos sobre los que no pasa el tiempo, sí que es cierto que a otros se les notan las costuras, y habrá usuarios que no lleguen a sentirse a gusto a los mandos. No obstante, la propia acción de experimentar y descubrir los grandes clásicos del pasado hace de 'SEGA Mega Drive Classics' un auténtico regalo para los más fans.