Surimi: 'Carne picada de pescado' Ensalada elaborada con surimi, langostinos y berros 'Las gulas' o los 'palitos de cangrejo' se han incorporado a la gastronomía española desde hace unos años, aunque son pocos los que conocer el origen y composición de este alimento Lunes, 14 agosto 2017

Desde hace unos años el surimi entró en las neveras españolas para darle un nuevo toque a ensaladas, ensaladillas, sandwich(de máquina), tapas, berenjenas rellenas o pimientos rellenos. Pero ¿Sabemos de dónde viene y de qué está hecho?

Por el nombre se puede presuponer que su origen está en Japón, en concreto, el surimi nació en 1969 y su uso en la cocina asiática es de lo más común. Bien, viene de Japón y fue inventado en 1969, ¿cual es su fabricación?

Surimi en japonés significa 'carne picada'. En realidad es pescado picado de distintas partes diferentes con el que se hace una masa muy fina tras procesarlo. Este proceso ya estaba incorporado a la cocina tradicional japonesa desde hace más de un milenio.

El surimi moderno nace de una campaña del ‘Instituto Pesquero Experimental’ de Hokkaido (Japón) para dar salida a varios pescados poco consumidos (de ahí que sea una mezcla de pescados).

El proceso de fabricación del surimi está basada en la receta mileneria japonesa, para ello hay que: desmenuzar diferentes pescados, hacer con ellos una gelatina tras realizar sucesivos lavados, añadir aditivos (azúcar, proteína de soja, sorbitol, sal) y un aditivo alimentario llamado glutamato monosódico.

Creada la base del producto, hay que darle la forma definitiva, en España en forma de 'palitos de cangrejo' o de 'gulas'. Para darles el producto final hay que darles su característica forma y añadir colorantes que les dote de su sabor.

Componentes del surimi

Su composición y fabricación le hacen ser una carne de pescado ultraprocesada. El surimi contiene una buena base de proteínas, aunque los aditivos que tiene, como azúcares, pueden ser malos para la salud en grandes dosis.

Este producto no ofrece vitaminas, minerales, grasas buenas. Eso sí, conserva su calidad proteica pero a costa de tener grandes dosis de azúcar, sal o almidón

Asimismo, podría ser igual de perjudicial para la salud que otras carnes procesadas si se abusa de su ingesta, ya que también es una opción colmada de aditivos que no se encuentran en absoluto en alimentos frescos, sin envasar y sin etiquetas.

El surimi no es más que un producto procesado, no debería sustituir a pescados como merluza, atún o salmón. Por lo tanto un consumo moderado no implica riesgo a la salud.