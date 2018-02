El sueño del Súper Guerrero El estudio Arc System Works, expertos en juegos de lucha 2D, hace honor a la fama de ‘Dragon Ball’ con un videojuego sobresaliente en lo audiovisual y en lo jugable, ya referente del género desde su lanzamiento EDUARDO M. ESPALLARGAS Domingo, 4 febrero 2018, 18:27

Contra todo pronóstico, la espera ha sido demasiado larga, pero al fin ha llegado el día en el que un videojuego hace verdadera justicia a la franquicia ‘Dragon Ball’. No quiere decir que no haya habido grandes títulos con Goku y compañía de protagonistas, pero el último lanzamiento, ‘Dragon Ball Fighters Z’ es además uno de los mejores representantes de su género de los últimos años. Los aficionados a la lucha en el ocio electrónico, sean fans o no del manga-anime, tienen en este título uno de sus mayores exponentes, un espectáculo jugable que sabe aprovechar el show visual y sonoro de la franquicia en la que se basa para ofrecer un producto soberbio.

Es posiblemente la serie animada japonesa más famosa de todos los tiempos, una obra de culto a lo largo y ancho del globo que ha convertido a Gohan, Trunks, Vegeta y un largo etcétera en personajes adorados. Su creador, Akira Toriyama, ya es historia viva de la animación japonesa y la serie inmortal ha regresado con ‘Dragon Ball Super’, una nueva aventura de los súper guerreros producida por Toei Animation y el propio Toriyama. Para alegría de los aficionados españoles, la serie llegó el pasado mes de febrero de 2017 a las televisiones de la Península, y la fiebre de Dragon Ball ha vuelto a extenderse entre jóvenes y adultos. La mercadotecnia también está aprovechando el tirón con productos varios e incluso Planeta Cómic ha querido honrar la serie con la publicación del manga de ‘Dragon Ball Super’ con el formato clásico, además de otros productos.

La fiesta de Dragon Ball, bajo la atmósfera nostálgica que envuelve al mundo del entretenimiento, no ha hecho más que comenzar, y faltaba por supuesto el videojuego de rigor. La respuesta apareció en forma de tráiler en la pasada feria del E3, durante la conferencia de Microsoft. Un vídeo de poco más de dos minutos que dejó boquiabiertos a los espectadores con su pequeño adelanto del espectáculo visual y sonoro que venía. Allí aparecían Freezer, Goku, Célula y otros icónicos personajes repartiéndose mamporros a un ritmo endiablado y un nivel de detalle que recordaba a los mejores momentos de la serie de televisión. ¿Quién firmaba aquel título? Nada más y nada menos que Arc System Works, estudio japonés autor de grandes marcas de lucha como son BlazBlue y Guilty Gear. Obras maestras de las peleas en 2D cuya esencia sobrevuela en este ‘Dragon Ball Fighters Z’, también inspirado en el más reciente ‘Marvel vs. Capcom 3’.

Ficha Título ‘Dragon Ball Fighters Z’ Plataforma Xbox One, PC, PS4 Edad +12 Precio 69,95 euros

Tras una intensa introducción a ritmo de riffs eléctricos y cañeros, el jugador se dará de lleno con la sala principal del juego, desde donde se gestionan los modos de juego y los elementos personalizables. Esta sala, una suerte de espacio común dónde cohabitan los distintos jugadores y sus avatares, servirá de punto de partida para los combates. Desde allí se podrá acceder al modo Historia, el modo Arcade, Entrenamiento, Desafíos, la tienda para comprar elementos estéticos (con dinero del juego) o el modo Torneo para competir con amigos o contra la máquina.

Si bien el juego no está falto de modo para un jugador, lo cierto es que algunos flojean demasiado. Es el caso del modo Historia que, pese a contar con una materia prima inigualable, resulta tedioso y no supone un reto nada complicado. Pese a que se esfuerza en revelar misterios narrativos a medida que avanzamos, lo cierto es que la trama es harto sencilla y lo que cuenta no es suficiente para mantenerte enganchado. Ahora bien, cabe destacar a Androide-21, personaje creado en exclusiva para el juego y casi el único aliciente de esta modalidad.

Funciona mucho mejor el Modo Arcade, que invita al usuario a superar diferentes combates para subir en el escalafón clasificatorio, cada vez más complicados. Una vía perfecta para retarse a uno mismo. En lo que al multijugador en línea se refiere, lo cierto es que en su primera semana a la venta se ha mostrado bastante sólido, con unos servidores que no se resienten y partidas sin altibajos. Además, hay varias opciones, que van desde combatir por subir en los rankings de clasificación, peleas sin presión y más informales o la creación de rings de combate con normas personalizadas, entre otras. Una gran variedad para entrenar, mejorar y lucirse en combate, la auténtica magia de ‘Dragon Ball Fighters Z’. El juego, lejos de querer ser un escaparate de la famosa serie japonesa, ofrece un sistema de lucha espectacular, profundo y retador.

La característica más importante es el hecho de contar con equipos de tres, y el error que puede cometer el jugador es pensar que este equipo es solo una sucesión de luchadores. Nada más lejos de la realidad. Las sinergias que se crean entre los personajes, así como sus distintas habilidades y la posibilidad de combinarlos, decantarán la balanza en los combates. Aquel usuario que se esfuerce por encontrar y dominar a los tres héroes (o villanos) que mejor le funcionan será el ganador de unos combates que también tienen cabida para los usuarios menos duchos a los mandos.

Pese a contar con un grado de profundidad considerable (el cual ya vemos en el hecho de que es obligatorio saber controlar a tres personajes y hacerlos funcionar como un equipo), lo cierto es que el manejo es sencillo y fácil de entender. Hay cuatro botones para pelear, tres de ellos destinados a golpes físicos y un cuarto a ataques especiales, y a través de combinaciones bastante intuitivas los resultados en pantalla se advierten enseguida. Así podemos conseguir secuencias impresionantes, como ver a Goku hacer el famoso Kamehameha para luego teletransportarse tras el rival, desplegar una racha de golpes y después llamar a Gohan para que siga con la faena. Un auténtico espectáculo que recarga la adrenalina y te hace sentir dentro del propio anime, con efectos de las habilidades y una recreación de los personajes de ensueño.

Por último, cabe destacar la plantilla de combatientes disponibles, un total de 24 de inicio más 8 que se añadirán como contenido extra de pago. Entre los de inicio destacan clásicos como los mencionados a lo largo de este texto o Majin Buu, Androide-16, Piccolo e incluso personajes de la serie ‘Super’, como Beerus, Black Goku o Hit. Una amplia oferta en la que, pese a que siempre se echará a alguien de menos, ofrece opciones para todos los gustos. Además, son personajes muy equilibrados en combate, algo vital para todo juego de lucha. Los jugadores podrán incluso presenciar victorias de Yamcha frente al temible Kid Buu, porque si algo consigue ‘Dragon Ball Fighters Z’ es cumplir los sueños de los fans de la marca.