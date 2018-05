Sentencias para resquebrajar la desigualdad Personal de la Clínica San Rafael de Cádiz se movilizó por la discriminación en los uniformes. / Jorge Zapata-Efe El Tribunal Supremo corrige desde hace una década casos de discriminación de la mujer y marca la pauta 'de género' con su jurisprudencia M. J. PASCUAL Valladolid Jueves, 3 mayo 2018, 14:08

Una década antes de que el 8-M marcara en todas las plazas el punto de inflexión en la exigencia de igualdad real para las mujeres y de que la onda expansiva de la sentencia de La Manada (que no es firme) haya desdibujado todavía más los contornos de la independencia judicial, el Tribunal Supremo ya comenzaba a aplicar en su jurisprudencia lo que ahora se conoce como 'perspectiva de género'.

Las letradas del Gabinete Técnico del Tribunal Supremo Raquel Blázquez, María Ángeles Villegas, Susana de la Sierra y María Carmen Amat han recopilado para el Consejo General del Poder Judicial algunas sentencias que estos años han contribuido a resquebrajar la desigualdad social y a fijar la pauta de por dónde tienen que transitar las resoluciones de los jueces para garantizar la unidad de acción y la seguridad jurídica, aunque sin interferir en la libertad última de los juzgadores. La mayoría de estas sentencias del Supremo pertenecen al ámbito laboral, aunque también hay numerosas resoluciones que han resultado decisivas en el avance de los derechos civiles, como el 'divorcio exprés' o la pensión compensatoria. Sin olvidar la libertad sexual y el tratamiento de las mujeres víctimas de delitos.

Con falda y delantal

En 2008, las enfermeras y auxiliares de la Clínica San Rafael de Cádiz se pusieron en pie de guerra ante la decisión de la empresa de pagar menos a las empleadas que llevaran pantalones. La equipación del personal sanitario femenino consistía en falda, delantal, cofia y medias, un atuendo, como poco, nada práctico para trabajar, mientras que los hombres, con igual categoría e idéntica actividad, llevaban el pijama sanitario de dos piezas, pantalón y chaqueta. Comisiones Obreras pleiteó y el Tribunal Superior de Andalucía falló a favor de la empresa y consideró que no era discriminatorio. El sindicato recurrió ante el Supremo en 2009 y dos años más tarde, el 19 de abril de 2011, el alto tribunal estimó el recurso y señaló que esa práctica «carecía de justificación objetiva y resultaba contraria al principio de no discriminación por razón de sexo».

Otras sentencias intentan corregir la brecha salarial y el techo de cristal en la promoción laboral. En una de 2014 se apreció discriminación retributiva en el pago de un plus a las camareras de pisos, muy inferior al que cobraban los camareros de bares y de cocina. La Sala consideró que esa diferencia no estaba justificada, pues pertenecían al mismo nivel salarial contemplado en su convenio colectivo.

Despido de embarazadas

El año crucial para advertir a las empresas de que es ilegal despedir a una mujer embarazada sin causa procedente fue 2008. Desde entonces, se han sucedido decenas de sentencias, todas inspiradas en el pronunciamiento del Tribunal Constitucional y el Estatuto de los Trabajadores. Los jueces fijan que el despido de mujeres embarazadas conlleva la nulidad y no la improcedencia, conozca o no el empleador el estado de gestación de la trabajadora. La doctrina se ha extendido a permisos, suspensiones y excedencias relacionadas con la maternidad y la paternidad. En la sentencia más reciente, del 4 de abril de 2017, el Tribunal declaraba la nulidad del despido de una trabajadora sometida a tratamiento de fecundación in vitro. La empresa la echó cuando ya tenía los óvulos fecundados y pendientes de implantación en el útero, lo que estaba previsto para los días siguientes.

No a la resistencia heroica

La Sala de lo Penal ha perfilado en los últimos años determinados tipos penales para tratar de proteger a las mujeres cuando son víctimas de delitos de violencia de género y sexuales. En 2016, por primera vez, se indica que lo relevante del maltrato habitual «no es el número de actos violentos sino la relación entre el autor y la víctima y la frecuencia con que ocurre el clima de violencia y dominación». Así, se sanciona «la consolidación, por parte del sujeto activo, de un clima de violencia y dominación, de una atmósfera psicológica y moralmente irrespirable, capaz de anular a la víctima por el temor, la humillación y la angustia inducidos».

La Sala también define la «alevosía doméstica», una circunstancia agravante de los delitos de violencia de género que permite imponer una pena mayor «ante la especial indefensión que sufre la mujer cuando la violencia proviene de la persona con la que convive».

Muchos de los recursos que estudian en la Sala de lo Penal del Supremo son por delitos de agresión sexual, donde tradicionalmente se medía hasta que punto la víctima se había resistido a su agresor. Desde hace un lustro, el Tribunal Supremo reitera en sus sentencias que «no se puede exigir a las víctimas de agresión sexual una resistencia heroica ante su agresor». Una resolución de 2012 señala que la víctima dejó de resistirse cuando vio que no podía huir ni zafarse de su agresor, lo que no impidió a los magistrados concluir que las relaciones sexuales no fueron libremente consentidas.