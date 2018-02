El secreto del éxito del hummus de Mercadona George Stavrakakis, el productor de este alimento, ha pasado de facturar 800.00 euros en 2011 a 15 millones en 2017 EL NORTE Viernes, 23 febrero 2018, 20:52

George Stavrakakis tiene 62 años y es director de Rensika, la fábrica que produce, desde la localidad catalana de Rubí, 20 toneladas de hummus, un puré de garbanzos instalada en superficies comerciales como Mercadona, Carrefour, Alcampo o El Corte Inglés, aunque el 70% de su producción tiene como destino el supermercado de Juan Roig.

Stavrakakis ya se encargó de introducir en España las ensaladas refrigeradas y otros productos griegos a través de Andros Food, fundada en 1986. «En este país sois tan tradicionales que si no aparto la idea del hummus -la originaria- no hubiera durado ni dos telediarios», según ha comentado a 'El Confidencial'.

Ello le llevó a apostar por ensaladas de bote y otros productos refrigerados cuando en otros países de aquella Europa ya comercializaba el hummus, además de otros productos griegos como la taramosalata (puré de tarama, huevas de carpa en salazón) y el tzatziki (salsa de yogur y pepino).

«Con los sándwiches casi me pegan. Me decían que España no era Inglaterra y que estas mariconadas solo las comían los ingleses», comenta. Pero parece que George no se equivocaba ya que más tarde McDonald's o Rodilla le copiaron.

Este 'luchador nato' más tarde apostó por las uvas, trayendo las '12 uvas de la suerte' como marca lo que le costó un proceso judicial con Cofrusa. En 2011, volvió a apostar fuerte por su idea por la que llegó a nuestro país: el hummus. «Tenía el 90% de Rensika, compré el 10% restante y todo cambió», cuando Mercadona se convirtió en su compradora principal: «Ya me conocían por lo de las uvas y decidieron apostar».

Desde entonces, estos supermecados venden el hummus originario, el clásico, el de lentejas, el de pimientos y el de oliva de Kalamata con tostaditas para acompañar bajo la marca Simply Greek. Los presenta en tarros de 480 gramos.

El crecimiento de sus ventas llevó a Rensika a pasar de 800.000 euros en ventas en 2011 a los 15 millones del pasado año y todo gracias a Mercadona, que le compra 14 toneladas de hummus anuales. Stavrakakis reconoce que el hummus que vende para Mercadona «cuenta con una receta especial», aunque apunta que apenas se nota la diferencia, según recoge El Ideal.