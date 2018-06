¿Es bueno beber agua salada? Algunos expertos señalan que puede liberar al cuerpo de toxinas e incrementar los niveles de energía EL NORTE Miércoles, 6 junio 2018, 13:40

La preocupación por llevar una vida sana está haciendo mella en buena parte de la población y para ello se preocupan por saber, y cada vez más, los beneficios y los perjuicios de ciertos alimentos. Teniendo en cuenta esta tendencia se han hecho populares algunas modos como beber agua con limón o incluir en la dieta superalimentos como la leche de camella, según recoge 'El Ideal'.

Hay otras modas que no se sustentan en ninguna base científica. La última anima a beber agua con sal ya que su ingesta puede librar al cuerpo de toxinas e incrementar los niveles de energía. Una teoría que unos apoyan y otros desmienten, asegurando que esta práctica puede llevar a la deshidratación e incluso al daño cerebral.

Tal y como recoge 'El Confidencial', Sophia Gusheée, fundadora de Practical Nontoxic Living, asegura que ella misma ha probado a tomar agua salada durante una semana y que los resultados hablaron por sí solos: piel despejada y mejor calidad del sueño.

Por su parte, la nutricionista británica Rhiannon Lambert señaló en 'The Independent' que tomar demasiada sal puede provocar hipertensión. La experta admite que es necesario consumir pequeñas cantidades de sal, pero hace hincapié en que los beneficios de beber agua salada no provienen de la sal, sino del agua. Así, Lambert apunta a que la afirmación de que el agua con sal desintoxica el cuerpo no es más que una estafa ideada para vender.

Respecto a la moda de tomar sal marina o sal rosa del Himalaya, el lugar de la sal de mesa de siempre, Lambert señala que la más beneficiosa es ésta última. Por su parte, los nutricionistas de la Clínica Mayo afirman que la sal marina es más saludable, ya que está mucho menos procesada y contiene minerales esenciales como hierro, calcio, potasio, zinc, yodo y magnesio.