Comprar tiempo con dinero nos hace más felices Una chica disfrutando de su tiempo. / MujerHoy Dicen que el dinero no puede comprar la felicidad, sin embargo lo que sí puede comprar es más tiempo libre para ti... SILVIA TORRES / MUJERHOY Viernes, 4 agosto 2017, 08:22

El trabajo publicado en 'Proceedings of the National Academy of Science', asegura que la gente que invierte su dinero en cosas que le hacen ahorrar tiempo, por ejemplo, contratar a una persona para que le limpie la casa, pagar un extra para que le lleven la compra en lugar de pasar tiempo en la cola del super o coger de vez en cuando un taxi, son más felices.

Según el estudio esto no solo funciona para la gente rica. “Gente de todos los espectros económicos se benefician cuando “compran” tiempo libre”, dice el estudio. Los autores del estudio, investigadores de la Universidad de Columbia, entrevistaron a más de 6000 adultos de Estados Unidos, Dinamarca y Canadá para averiguar la relación entre el dinero, el tiempo y la felicidad. (Más información en MujerHoy.com)