«El propio éxito de las vacunas es su problema» El microbiólogo Ignacio López-Goñi. / Next Door Publishers El microbiólogo Ignacio López-Goñi analiza epidemias en el libro '¿Funcionan las vacunas?', escrito junto a su antigua alumna Oihana Iturbide DANIEL CABORNERO Madrid Lunes, 4 diciembre 2017, 12:06

«Dicen que no interesa la ciencia... Pero lo que no interesa a nuestros gobiernos es la verdad; la verdad dejó de interesar cuando dejó de vender». Así de tajante se muestra Oihana Iturbide, bióloga y directora de Next Door Publishers, presentando su libro '¿Funcionan las vacunas?'. Lo ha escrito junto a su antiguo profesor Ignacio López-Goñi, quien señala que con estas obras «se está poniendo la base matemática de por qué pueden funcionar las vacunas ante una pandemia».

«Las vacunas siempre han sido una ciencia muy experimental, de prueba-error», comenta. «En España no hay un movimiento antivacunas muy beligerante ni muy activo, pero sí empieza a haber gente que duda de ellas; empieza a haber padres que dudan de si poner todas o retrasar alguna, o que tienen miedo de los efectos secundarios», prosigue López-Goñi, catedrático de Microbiología por la Universidad de Navarra.

En su libro, de la colección El Café Cajal, explica que «el propio éxito de las vacunas es su problema». «Es decir, las vacunas reducen la incidencia de muchas enfermedades infecciosas y vivimos en un país donde esas enfermedades cada vez son menores, y no nos damos cuenta de que eso es gracias a las vacunas», argumenta el microbiólogo.

«Es verdad que hay cosas que no ayudan, porque el calendario vacunal es complicado y hasta hace poco no había consenso entre Comunidades Autónomas», recuerda López-Goñi. «Y si a eso le añadimos las modas de la vida natural o la homeopatía, al final la gente duda. Hemos puesto el título del libro entre interrogantes adrede, porque realmente está escrito para esas personas», admite.

Además, elige ser optimista: «Percibo un interés cada vez mayor de la gente por la ciencia y por divulgarla; cada vez hay más actividades y más movimiento, cada vez es más normal que en alguna ciudad haya algún evento relacionado con la ciencia». No obstante, destaca que «la ciencia siempre da buenas noticias» y que los telediarios deberían reflejarlo más a menudo. «Hace falta algo de apoyo institucional y también apoyo por parte de los medios; que no todo es ni el 'procés' ni el fútbol, ¡hay más cosas en la vida!», exclama finalmente.