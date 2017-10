Estos son los sabores de pizza más raros que existen Pizza margarita con burrata / Ramón Gómez Si creías que la piña era el ingrediente más raro que podías encontrarte en este tipo de comida rápida, estás muy confundido EL NORTE Domingo, 15 octubre 2017, 19:03

Existen dos tipos de personas. Aquellos que aman la pizza con piña y aquellos que no pueden ni oír hablar de ella. El debate está abierto y es que en cuestión de gustos no hay nada escrito...Pero si pensabas que este era el sabor más raro que podía encontrarte en este tipo de comida rápida, estás muy confundido. El Comercio ha hecho un repaso por los sabores más extraños.

1

Pizza de queso y cereales. Mezclar dulce y salado está muy de moda, pero una pizza rellena de queso y con un ‘topping’ de cereales por encima, ¿te lo imaginas? Pues existe y la puedes probar en algunas pizzerías o bien prepararla tú mismo. El queso escogido para tal ‘manjar’ es el queso azul y en lo que respecta a los cereales vale cualquier especialidad. ¿Te atreves a probarla?

2

Pizza de lechuga. No, no hablamos de una ensalada. La pizza de lechuga existe y, ¿sabes qué es lo mejor?, ¡está buenísima! Se trata de una receta típica argentina que incluye no solo lechuga, sino también salmón y mayonesa. Primero se prepara la masa y se cubre con queso, orégano y tomate, como si hicieras una Margarita. Después se mezcla la lechuga, el salmón y la mayonesa, conformando así el ‘topping’ que pondremos encima de nuestra masa. ¿El resultado? Una pizza no apta para todos los paladares, pero, desde luego, muy original.

3

Pizza con huevo frito. Esta pizza es sin duda una oda al colesterol y al exceso de calorías, ya que con un solo trozo puedes subir de peso irremediablemente. Lo de que lleve varios huevos fritos tal cual encima de una capa de queso y tomate con bacon no nos termina de convencer, y es que la mezcla de tantos sabores y el líquido de la yema del huevo, que se suele deshacer, no la hace una de las mejores opciones.

4

Pizza con plátano. Este tipo de pizza es muy similar a la Hawaiana, por lo que sustituiremos la piña por pequeñas rodajas de plátano. Su sabor es aún más dulce que el que puedes conseguir con la pizza que lleva piña, por lo que tampoco es apto para todos los paladares. A diferencia de la Hawaiana, esta lleva cebolla, pimiento, canela y otros ingredientes que sinceramente no terminan de cuajar con un buen conjunto, pero vaya, ¡para gustos colores!