Ryanair vuelve a cambiar su política de equipaje de mano A partir del 15 de enero de 2018 sólo se podrá llevar 1 pieza pequeña de equipaje a bordo

Ryanair vuelve a cambiar su política de epaje de mano a partir del 15 de enero. Desde ese día solo se podrá llevar un bulto a bordo, si se quiere embarcar con un segundo la compañía dice que el pasajero deberá adquirir lo que llaman 'Prioridad & 2 piezas de equipaje de mano'. En el caso de que se detectara al pasajero que no puede subir al avión con el segundo bulto porque no ha contratado este servicio la maleta se trasladará sin cargo alguno a la bodega.

El bulto que suba el usuario debe ser pequeño. Respetará las medidas de 5 x 20 x 20 cm para que quepa fácilmente bajo el asiento delantero. La falta de cumplimiento de estos requisitos lleva aparejado un cargo de 50€ por artículo y puede repercutir también en el retraso del vuelo afectando al resto de pasajeros a bordo.

Sólo los clientes que hayan adquirido Prioridad & 2 piezas de equipaje de mano, Flexi Plus, Plus o Family Plus podrán subir a bordo su pieza grande de equipaje de mano. Las medidas de la bolsa pequeña deberán respetar las mismas dimensiones que en el caso anterior. Las del bulto grande no deben superar los 55 cm × 40 cm × 20 cm y un peso de 10 kg en la bodega.

Se podrán facturar maletas con un peso total de 20 kg (en lugar de 15) por un precio de 25 euros en lugar de 35. Además aquellos pasajeros que no reserven un embarque prioritario o un billete Plus o Flexi Plus no podrán volar con dos bolsas en cabina.

El embarque prioritario costará 5 euros.

El Embarque Prioritario (incluyendo dos bultos en cabina) se podrá contratar hasta 30 minutos antes de la hora de salida del vuelo a través de la aplicación de Ryanair.