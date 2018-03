Ryanair no pagará a la tripulación que no pudo volar por el mal tiempo Inauguración del vuelo Valladolid Sevilla en el aeropuerto de Villanubla. / D.Moreno. El Norte. El temporal de nieve ocurrido a principios de marzo mantuvo cerrados los aeropuertos irlandeses durante dos días EL NORTE Valladolid Martes, 13 marzo 2018, 19:08

La prensa irlandesa comunica que el personal de cabina de la compañía Ryanair que tiene base en Irlanda y que no pudo volar dos días a principios de marzo debido al temporal de nieve, no cobrará retribución alguna puesto que no voló. Durante los días de más intensidad del temporal de la última semana de febrero y primer fin de semana de marzo, los aeropuertos irlandeses se cerraron de tal manera que todos los aviones quedaron en tierra durante dos días.

La compañía aérea añadió que sí permitirá que este personal tenga otra oportunidad para volar. El portavoz de la aerolínea ha indicado «que todos los demás empleados cobrarán», pero las tripulaciones cuya retribución se denomina “pagos por productividad”, o pagos por volar, no cobrarán si el avión no operó.

Pero la aerolínea ha dicho que no perderían nada porque se les permitirá volar en otro momento, para compensarles económicamente. Aunque en todo caso, nunca podrán volar más de 900 horas anuales.

La prensa irlandesa consultó a decenas de empresas cuyos negocios estuvieron también afectados durante esos días y todos, con la excepción de una empresa de carnes, indicaron que pagarán las retribuciones como días trabajados, dado que el mal tiempo no fue culpa de los trabajadores.