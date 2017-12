Retiran del mercado el complemento alimenticio Maxillium cápsulas Contenía activos que no aparecían en su etiqueta, como es el caso de el tadalafilo, un componente de la misma familia que la viagra EL NORTE Valladolid Jueves, 28 diciembre 2017, 14:22

La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) lo ha confirmado después de que la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) lo notificase a través de un comunicado: el complemento alimenticio Maxillium cápsulas ha sido retirado del mercado debido a que no cumple con la normativa. Concretamente no se notificó a las autoridades su comercialización y la empresa que lo distribuye, Jasmimgália, Lda, de Portugal, no figura en el Registro General Sanitario de Empresas Alimentarias y Alimentos (RGSEAA).

Tras realizar una serie de análisis sobre el producto han encontrado que contiene activos que no aparecen en su etiqueta y que deberían estar reflejados, como es el caso de el tadalafilo, un componente de la misma familia que la viagra. La cantidad que contiene es suficiente para restaurar, corregir o modificar una función fisiológica, por lo que debería comercializarse como un medicamento y no como un complemento alimenticio.

Pero lo más llamativo de todo es que este activo puede suponer un grave riesgo para la salud de personas que tienen problemas del corazón o hipertensión. Además puede interaccionar con otros medicamentos que se estén tomando provocando infartos, angina, arritmias, taquicardias, accidentes cerebrovasculares o muerte súbita cardiaca, según recoge el Diario Vasco.