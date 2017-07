No permitas que tu cerebro juegue contigo en vacaciones Foto de archivo / El Norte Hay veces que tenemos ciertos actos tan interiorizados que llegamos a dudar si los hemos hecho EL NORTE Miércoles, 26 julio 2017, 18:25

¿Has cerrado la puerta al salir?¿El gas abierto?¿la calefacción encendida? Cuántas veces hemos pensado eso cuando nos vamos de viaje o cuando ya llevamos unos días de vacaciones. Pues bien, para luchar contra este juego de nuestro cerebro, tenemos dos opciones: molestar a algún vecino,compañero de trabajo, o familiar... o seguir el consejo de Nicole Dieker

Esta bloguera tiene una web de estilo de vida y nos ha dado un truco muy sencillo que solo nos llevará cinco minutos a cambio de unas semanas de total tranquilidad: sacar fotos de aquellos electrodomésticos o elementos que pueden darnos algún susto.

Ciertamente se trata de una solución muy sencilla pero que, sin embargo, no solemos llevar a cabo. Realmente, una vez que ya las tenemos seguramente no volvamos a mirarlas porque nuestra cabeza sabrá que con las fotos no hay lugar a duda.

Además, como bien recuerda Dieker, estas fotos nos pueden servir como seguro en caso de que pase algo en nuestra ausencia. ¿A qué podemos sacar foto?

El horno, la puerta del garaje o del piso, ventanas que sueles dejarte abiertas, aparatos eléctricos (la televisión, equipo de música, microondas... de paso asegúrate de desenchufarlos),o termostatos

Con este tipo de gestos no hay excusas para disfrutar unas vacaciones tranquilas