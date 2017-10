Estas son las razones por las que las legumbres dan gases Un plato de garbanzos / EL CORREO Evitar el consumo de este alimento no evitaría tener flatulencias, según los expertos EL NORTE Domingo, 15 octubre 2017, 12:45

Todo el mundo sabe que las legumbres dan gases, entonces ¿si dejamos de comerlas no tendremos flatulencias? Así lo aseguraba Martha Stewart, una eminencia en el mundo de la cocina, en el programa Watch What Happens Live. Es importante recordar que dentro de las legumbres no solo encontramos las judías, los garbanzos o las lentejas, sino que los cacahuetes o los guisantes también se incluyen en este grupo de semillas o frutos de las leguminosas. Sin embargo, lo cierto es que aunque dejes de comer este tipo de alimento seguirás teniendo ventosidades. A continuación te explicamos la razón. Pero la pregunta es ¿por qué las legumbres producen gases?

Kelly Hogan, nutricionista clínica estadounidente, lo aclaraba de este modo a la edición estadounidense del HuffPost: «Las legumbres poseen un elevado contenido en oligosacáridos, que es un tipo de almidón resistente que nuestro intestino no puede descomponer y se queda sin digerir hasta que llega al colon. Así, los oligosacáridos se descomponen por medio de fermentación bacterial, que produce flatulencias». Y es que en este ámbito son diferentes a otros alimentos, de ahí que produzcan más gases. Aunque si que es cierto que existen más alimentos que poseen oligosacáridos, como las cebollas, el ajo, el puerro, los espárragos, las alcachofas, el brócoli, las coles de Bruselas y el repollo.

Dentro de las legumbres no todas producen gases por igual, según explica Hogan. Por ejemplo las lentejas y los guisantes son las que menos flatulencias provocan. Además es importante tener en cuenta que la forma de preparación de este alimento también influye en los gases que producen. Entre los trucos a seguir están los siguientes:

1

«Dejar las legumbres en agua durante la noche y cocinarlas con agua fresca (no el agua donde han estado a remojo) ayuda a reducir la cantidad de oligosacáridos»

2

«Cocinarlas con kombu, un tipo de alga marina, también ayuda, ya que posee una enzima que ayuda a descomponerlas»

3

«Aclarar las legumbres que vengan en bote, ya que estos oligosacáridos son solubles y se pueden quedar en el agua»

Para desmentir la afirmación de Martha Stewart (si no comes legumbres no tendrás gases), el profesor de Nutrición en la Universidad de Nueva York, Charles Mueller, explica que «El gas no sólo lo produce la comida, sino también el aire 'tragado' que pasa a través del tracto intestinal». El experto aclara que las flatulencias son una función normal del organismo, por lo que lo raro es no tenerlas. Así que el próximo día que comas legumbres y se te escape un pedo puedes alegar a los de tu alrededor que si te lo aguantas sería peligroso, ¡son órdenes del médico!