20 personas salieron a la carrera y sin pagar de un restaurante de Anero Fachada del restaurante Los Arcos / El Diario Montañes La madre de uno de ellos ha abonado DANIEL MARTÍNEZ Sábado, 5 agosto 2017, 18:57

Según publica El Diario Montañes, a las dos y media del mediodía del jueves, llegó un grupo de 20 personas «con mucha prisa» al restaurante Los Arcos, ubicado en Hoz de Anero (Cantabria). En el momento del postre, los comensales decidieron levantarse y abandonar el local de forma apresurada con la clara intención de irse sin pagar.

Alfonso Carlos Fernández, propietario del local, detalla que los protagonistas de este 'simpa' frustrado eran españoles de entre 25 y 40 años. Además, señala que varios de ellos habían acudido al restaurante con sus hijos.

Los comensales que salieron sin pagar ya están identificados y la madre de uno de ellos ha abonado la cuenta al completo, 274 euros. «Nos ha dicho avergonzada que ella se encargaba».

Para Alfonso Carlos, «lo más sorprendente de todo» fue la rapidez con la que se esclareció el suceso. A pesar de la apresurada huida de los comensales, tuvo tiempo a apuntar la matrícula y el modelo de uno de los coches. Se puso en contacto con la Guardia Civil y «en poco menos de 10 minutos» los agentes le informaron que habían sido detenidos a la altura de Muriedas.

De lo que no puede presumir este grupo es de originalidad. En marzo pasado, los medios locales de la provincia de León se hicieron eco de un suceso similar ocurrido en la localidad de Bembibre. Entonces, fueron 120 los comensales que abandonaron de forma apresurada el local en el momento de servir la tarta para no pagar la cuenta. La cosa no quedó ahí, porque a los pocos días repitieron la jugada, esta vez en un restaurante de Ponferrada.

Allí simularon la celebración de una boda falsa en la que estaban invitados hasta 200 comensales. En ambos casos, dejaron una señal económica para ganarse la confianza del propietario. Fueron las similitudes de los dos casos lo que llevó pensar a las autoridades que se trataba del mismo grupo, al que se le puso el sobrenombre en la zona de 'la banda del simpa'.