Un perro en el Vaticano 'Eros' y su 'padre humano' Christian Oliva-Vélez atesoran, entre otros lugares, un besamanos con el Papa Francisco, viajes por toda Europa y estancias en variopintos hoteles. Irse de vacaciones con una mascota es posible y está de moda 'Eros' vislumbrando la ciudad de Viena / Christian Oliva-Vélez JAVIER AYUSO SANTAMARÍA Domingo, 6 agosto 2017, 13:17

«Entramos a la sala Pablo VI, teníamos audiencia privada. La Guardia Suiza no se podía creer que hubiese un perro en el Vaticano, ahí no había entrado jamas un perro. Llevábamos desde las 8 de la mañana esperando. 'Eros' no ladró, se portó muy bien. Después de la misa, a la 1 de la tarde, el Papa se acercó. Yo le dije al Papa: yo no soy merecedor de ser recibido por Su Santidad pero los perros necesitan ayuda, así que le pido su apoyo. Cuando le vi me puse a temblar, no me podía tener en pie. Extendió los brazos, le acerque a 'Eros'. Posó su mano sobre 'Eros' y le bendijo». El Papa Francisco acabó de convencer a Christian de su misión: luchar contra el abandono animal mostrando la compatibilidad entre viajar e irse de vacaciones.

La historia del perro 'Eros' y Christian cogió fuerza con la bendición papal. La idea, el inicio del todo comenzó con la adopción del perro y un viaje a Menorca cuando el perro solo contaba con tres meses. La experiencia de viajar con su Teckler cambiaría su vida por completo. «'Eros' había sufrido maltrato. Los perros maltratados necesitan amor, así que le llame 'Eros', dios griego del amor. Desde ahora me voy a dedicar a salvarlos». Christian estaba colaborando en un revista de viajes y necesitaba contar sus aventuras con su perro, como Tintín y Milu. Su directora aceptó que escribiese sobre sus viajes con 'Eros' en el blog www.dogfriendlytraveler.com. Y el resto es todo historia.

En el último año, 'Eros' puede contar en torno a la treintena de viajasen destinos de ensueño, eso sí, en destinos 'dog-friendly' (garante del buen trato hacia los perros). Según un estudio de la Universidad de Cambridge tener una mascota desde niño ayuda a su desarrollo psicológico. «Viajar con mi perro es como un nexo con la Naturaleza, te obligas a salir de casa, ves las estrellas, es como volver a los orígenes, te ayuda a la introspección. Cuando viajas es increíble la red de amigos que haces».

Contra el abandono y el maltrato

Tras la experiencia con el Papa, Christian estaba seguro de que iba a seguir con su blog y su lucha contra el abandono. Ganar dinero con ello no se trataba de una finalidad. Cada vez con más frecuencia se viaja con las mascotas, no es algo utópico. En países del norte de Europa y Estados Unidos se viene haciendo desde hace años. Viajar con los animales de compañía tiene que ver con la escasa tasa de abandono que hay en estos países. «Holanda es el primer país del mundo libre del abandono», asegura Christian.

En España se abandonan al año 137.000 animales, es decir uno cada cuatro minutos. El 'secreto' de Holanda para evitar el abandono y por ende el maltrato es un código penal que persigue y castiga con dureza a los maltratadores. «Se trata de un problema de Estado, por eso busco motivar a la gente y concienciarles de evitar el abandono», sostiene Christian. «El ser humano tiene que evolucionar y poder llevar un estilo de vida en el que su mascota este integrado».

Los viajes de 'Eros' han llevado a Christian por infinidad de lugares. / D.S.F- C.O.V

Dificultades de viajar con su mascota

Hoy en día viajar por su mascota es accesible, como no, a través de Internet. Existen numerosas opciones asequibles a todos los bolsillos para disfrutar con su animal de compañía. La red de Paradores Nacionales es un ejemplo de destino accesible y, además, en lugares privilegiados. Para viajar hay que tener en cuenta el tamaño de la mascota, pero siempre hay opciones. «Según la Asociación Madrileña de Veterinarios de Animales de Compañía (AMVAC) uno de cada cuatro hogares españoles tiene perro, más de 5 millones en total». Según la misma asociación hay 20 millones de animales domésticos en España.

La cantidad de hogares con mascota hace necesaria una salida para evitar el abandono. Es en las vacaciones de Navidad y verano cuando se produce la mayor parte de los abandonos, 137.000 en 2015. «El ser humano no se entienden sin perro, por eso debemos cuidarlos y viajar con ellos es un paso para evitar el abandono».

Christian confiesa que para él no existe mucha dificultad para viajar. «Solo hay que usar 'San Google'». Los buscadores de viajes permiten seleccionar opciones para ayudar a la búsqueda de hoteles. «Lo que hago es un testimonio de como incorporar los perros a los viajes. En el mejor hotel de Viena o Salzburgo te puedes hospedar en una suite donde te dejan quedarte con el perro. Tienen paseador, peluquería, comida a la carta. Es una realidad, es tendencia».

El nadador David Meca con 'Eros' / David Suárez Fernández-

Los viajes de 'Eros' no solo cuentan con el mecenazgo de marcas e instituciones, como Turismo de Noruega. 'Eros' cuenta con prescriptores famosos, como el nadador David Meca. El apoyo altruista de celebridades ayuda a ampliar el público objetivo para transmitir el mensaje de 'No al abandono'.

La experiencia con el Papá dotó de fuerza al proyecto. Con o sin beneficio económico, Christian hubiese seguido adelante. El objetivo intrínseco del blog es crear conciencia contra el maltrato y evitar el abandono, mostrando como se puede disfrutar un viaje con su mascota. Un estilo de viaje para crear un nuevo estilo de vida. «Lo bonito inspira, me gustaría poder transmitir mi mensaje. Mi objetivo es saber que estoy haciendo algo por un ser sintiente». Para Christian el futuro es claro: seguir viajando y donar el dinero a protectoras de confianza. Del Vaticano a la Sierra de Gredos, pasando por lugares como Noruega, Buenos Aires o Viena. Las aventuras de estos Tintín y Milú de carne y hueso (y pelo) no parece que tengan fin. Eso sí, con un mensaje claro: 'No al abandono'.