Pautas para llevar mascotas en los aviones según las diferentes compañías aéreas
Jueves, 15 marzo 2018

El buscador de vuelos y hoteles Skyscanner ha resumido todos los requisitos que hay que saber para volar acompañado de un animal. Cada compañía aérea tiene diferentes políticas para embarcar con animales. Aquí puedes consultar las normas establecidas por cada aerolínea para viajar con mascotas :

Iberia

En cabina pueden viajar algunas mascotas con la autorización previa de la Oficina de Reservas. Para poder ir en la cabina la suma del peso del animal y el del transportín no debe superar los 8 kilos. Además el transportín no puede medir más de 105 cm al sumarle el largo el ancho y el alto.

Para trasportar pájaros es muy importante la jaula, que tiene que ser resistente y estar preparada para que no se derrame la bebida de la mascota. La jaula irá siempre cubierta y se puede llevar más de un animal de la misma especie si son de peso reducido.

El precio añadido es de 25 euros en trayectos nacionales, 50 si viajas por Europa, África y Oriente Medio y 150 a América y Asia. Los animales que superen los 8 kilos irán en bodega.

Vueling

Un transportín homologado que no sea rígido y que como máximo sus medidas sean de 45 x 39 x 21 cm y 8 kg de peso con la mascota dentro. Solo se permiten dos mascotas por vuelo y cada pasajero solo puede llevar un animal. La compañía permite que perros, gatos, aves (no de rapiña), peces y tortugas viajen en sus aviones.

Viajar con una mascota no es lo mismo que llevar un perro de asistencia, en este caso debes consultar el apartado Perros de asistencia que la aerolínea tiene en la web.

Air France

Cada pasajero como máximo puede ir con tres mascotas. Si estas pesan entre 8 y 75 kilos viajarán en la bodega. Para que pueda ir en cabina tiene que pesar menos de 8 kilos (incluida la bolsa de transporte) y contar con la aprobación previa del departamento de Atención al cliente de Air France. Los perros guía están autorizados.

British Airways

Las mascotas viajarán en la bodega como carga a excepción de los perros de asistencia homologados que podrán viajar en cabina sin pagar ningún coste adicional.

EasyJet

En esta compañía solo pueden viajar perros guía o de asistencia. El transporte de animales vivos, incluyendo mascotas, insectos, reptiles o cualquier otra forma de ganado está prohibido.

Emirates

En cabina no pueden viajar todo tipo de animales. Pueden viajar excepcionalmente halcones entre Dubái y determinados destinos en Pakistán. Los perros guía están admitidos.

Flybe

Todos los perros y gatos viajan en bodega excepto perros de asistencia que están permitidos en rutas nacionales y rutas internacionales desde los siguientes aeropuertos: Birmingham, Exeter, Manchester, Newcastle y Southampton. Para más información se recomienda contactar con la compañía.

Aer Lingus

Esta compañía no acepta animales en sus vuelos.

Lufthansa

Dependiendo del peso y tamaño del animal las mascotas serán transportadas en la cabina o en la bodega. Las tarifas dependen del destino y tamaño del animal. Existe la posibilidad de llevar perros de asistencia en cabina de forma gratuita.

Ryanair

La compañía no es muy clara en este tema ya que comunican que no transportan animales a excepción de perros guía en algunas rutas.

Thomson

Los pasajeros deben completar el formulario de reserva en AIA Pets, donde está disponible la información de tarifas para cada animal. Las mascotas se transportarán en la carga, y todas las cajas de viaje deben estar equipadas con un contenedor de agua.

Thomas Cook

Los perros y gatos de menos de 6 kilos en transportín pueden llevarse en cabina por 15 euros. No se permiten gatos y perros de menos de ocho semanas de edad.

Turkish Airlines

La compañía comunica que «Las mascotas domésticas como gatos y perros o pájaros pueden transportarse en la cabina siempre y cuando no exista algún pasajero que haya proporcionado un certificado médico donde se indique que es alérgico a los animales. La profundidad, anchura y altura del transportín no debe exceder los 23 x 40 x 55 cm y no puede pesar más de 8 kg con su mascota».

Virgin Atlantic

En sus vuelos permiten llevar gatos y perros y el precio depende del peso del animal y las medidas del transportín.

United Airlines

Pueden volar en cabina gatos, perros, conejos y aves (excepto cacatúas). La mascota debe ser transportada en una jaula aprobada que debe caber debajo del asiento situado en frente del pasajero. Las dimensiones máximas para la jaula de transporte aéreo con laterales rígidos son de 44 cm x 30 cm x 19 cm. Las dimensiones máximas recomendadas para las jaulas de transporte aéreo con laterales blandos son de 46 cm x 28 cm x 28 cm.