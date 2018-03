Nutribén retira la campaña de la cuchara de hologramas inventada para alimentar a los bebés Fragmento del anuncio en el que aparece la nutrispoon. / YouTube/Nutribén Las críticas recibidas por padres y pediatras han sido la clave para que la compañía elimine este anuncio EL NORTE Valladolid Martes, 13 marzo 2018, 14:10

Nutribén ha dado marcha atrás con uno de sus revolucionarios inventos después de que padres y pediatras pusieran el grito en el cielo. Con su Nutrispoon ofrecían una cuchara en la que se podía incorporar un smartphone y con un sistema de cristales podían crearse hologramas de dibujos en movimiento.

El anuncio, donde aparecían unos padres primerizos hablando de las maravillas de esta cuchara mágica, ya ha sido retirado de YouTube por la compañía. En él se explicaba que era «muchísimo más fácil darle de comer» al bebé mientras jugaban. El ‘avioncito’ que se ha hecho toda la vida moviendo la cuchara en el aire ahora cobraba otro sentido al poder incorporar un avión en movimiento flotando sobre la cuchara.

El inventó despertó muchas críticas en redes sociales como Twitter. Se quejaban principalmente de lo perjudicial que puede ser para un bebé exponerlo constantemente a las pantallas de los teléfonos. La marca ha salido a defenderse retirando el anuncio y publicando un comunicado oficial donde aclaran que es solo era un prototipo que «nunca ha estado ni estará a la venta». Lamentan la polémica generada y creen que el objetivo que perseguían no se transmitió bien.

Tal fue la indignación con el producto que hasta dos pediatras lanzaron una petición de recogida de firmas en Change.org pidiendo su retirada. «Dicho dispositivo contradice las normas más básicas de nutrición infantil en donde debe primar el enseñar a comer a los niños más que el que coman por comer. Además, con dicho dispositivo, no se respeta la sensación de hambre ni saciedad del niño por lo que el acto de comer se convierte en algo involuntario con una pobre experiencia en el niño», afirman los médicos.

«Esta cuchara contradice además recomendaciones actuales de la Organización Mundial de la Salud y de la Asociación Europea Pediátrica de Gastroenterología, Hepatología y Nutrición en las que se recomienda no distraer a los niños mientras comen para que no pierdan interés por la comida. Las acciones de una marca como Nutribén, la cual comercializa alimentos infantiles, deben ir encaminadas a mejorar la salud de los niños y no a empeorarla», añaden.