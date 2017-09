Por los nombres de sus mascotas los conoceréis Mientras una reina de Persia triunfa entre las perros de Castilla y León, en España arrasa el dios del trueno El chihuahua 'Isaías' disfrazado de General Patton. / CHIP SOMODEVILLA-AFP ÁNGEL BLANCO ESCALONA VALLADOLID Lunes, 4 septiembre 2017, 21:42

Con el nombre de los hijos uno –aunque no todos lo hacen– tiene que guardar ciertas formas, pero con las mascotas no hay miramientos a la hora de dar rienda suelta a la creatividad. Predominan los cortos y con fonemas fuertes, por aquello de que el animal lo reconozca y ‘responda’ a su dueño, pero la imaginación no tiene límites y el sentido del humor, tampoco. Siempre habrá quienes encuentren muy difícil reprimir la vena que más le tira, ya sea futbolera, poética o rimbombante a la hora de elegir el nombre perruno. Puede que ya no haya ‘rintintines’ y que queden pocas ‘lassies’, pero no faltan los ‘jacksparrows’ ni los ‘chivakas’.

El nombre de mascota más frecuente en España es ‘Thor’, con el que han sido bautizados el 1,7% de los animales censados por la compañías de seguros, según revela la memoria de la patronal, Unespa. Se dan casos en que uno grita ‘Thor’ en el parque y se le echan encima hasta tres dioses del trueno. Le siguen ‘Lola’ (1,49%) y Kira (1,46%).

Precisamente este último, de origen persa, es el preferido en Castilla y León, con el hijo de Odín en segunda posición y las tocayas de La Faraona en tercer lugar. A continuación aparecen ‘Yako’ y ‘Kiara’. Lo cierto es que los mismos apelativos se repiten en casi todas las comunidades autónomas con pocas excepciones:en Andalucía y Madrid predominan las ‘Lunas’; en Murcia las ‘Ritas’ y en Cantabria los ‘Golfos’. En el ‘top ten’ nacional figuran asimismo los ‘Rocky’, ‘Zeus’, ‘Coco’, ‘Duque’ y ‘Nala’. El informe individualiza hasta tres mil nombres de mascota y llega a la conclusión de que algunos auténticos ‘clásicos’, como ‘Bimba’, ‘Lucas’ y ‘Otto’, van siendo relegados del puesto 16 para abajo.

Animales de noble alcurnia

Pero las elecciones más tradicionales y breves no son las únicas comunes, ya que «es relativamente común encontrarse con nombres más o menos historiados, que probablemente no sean usados por el dueño en el día a día, pero que son los que el tomador de la póliza ha elegido para definir contractualmente a su mejor amigo».

Algunos propietarios pretenden dejar claro el pedigrí de su animal y, de paso, dicen cosas de quien realmente ha inventado el apelativo. Ahí van algunos ejemplos: ‘Abril de Breogán’; ‘Adaliz de Mangirón’; ‘Ahimara de Rebolera’ o ‘Cynthia de Bambilla’ pasean por las plazas de España, se cruzan con usted por la calle... y usted sin enterarse.

Ante el dilema de si es oportuno o no bautizar al perro con el nombre del ídolo que uno tiene, madridistas y culés siguen (también aquí) caminos opuestos. Cinco de cada 10.000 dueños de mascota le han puesto Messi, pero no hay censado ningún Cristiano ni ningún Ronaldo en la lista. Ahora bien, sí hay algún que otro ‘Karim’

Los personajes famosos del deporte, el cine y la música siempre han sido un auténtico filón a la hora de buscar inspiración para elegir nombre. Y, claro, se renuevan constantemente. Los hay para todos los gustos: ‘Castle’, ‘Kalesi’, ‘Homer’, ‘Hobbit’, ‘Golum’, ‘Gran Torino’, ‘Maestro Yoda’, ‘Shakira’, ‘Shrek’, ‘Hodor’, ‘Lebron’ o ‘Zlatan’ están a la orden del día.

Los nombres perrunos no paran de renovarse: ahora se llevan 'Iphone' y 'WiFi'

Otra senda también muy recurrida es la de los nombres clásicos, de sabor culto, que de paso otorgan al dueño cierto caché. Ahí están los ‘Galileo’, ‘Apolo’, ‘Balzac’, ‘Hamlet, ‘Sócrates’, ‘Voltaire’ o ‘Van Gogh’. Pero tampoco faltan quienes pasan de darse ínfulas y demuestran ser gente más de andar por casa. Hay quienes optan por llamar a su chihuahua así, ‘Chihuahua’, a su caniche ‘Iphone’ o a su lo-que-sea ‘WiFi’.

El año pasado se produjeron 16.124 incidentes ligados a seguros específicos de mascotas, con el mes de julio como el más ajetreado. El 98% fueron protagonizados por animales de raza canina, frente al 0,9% de felinos. Siete de cada diez incidentes se refieren a prestaciones veterinarias y uno de cada diez son casos de responsabilidad civil ante terceros. La ley establece que todo propietario de un animal debe responder de los daños que pudiera causar y si se trata de un perro considerado potencialmente peligroso existe la obligación de contratar un seguro.

Lo que no aclara el estudio estadístico de la patronal de aseguradoras es si los perros que se llaman ‘Thor’ muerden más que los ‘Maestro Yoda’.