Estos son los motivos por los que siempre pierdes en los juegos de feria según un científico Juego de tiro con escopeta en el Real de la Feria de Valladolid / RAMÓN ALONSO Un exingeniero de la Nasa hace un análisis a través de un vídeo en Youtube de algunos de estos juegos EL NORTE Domingo, 29 octubre 2017, 19:18

¿Cuántas veces has ido a la feria y te has dispuesto a probar suerte en alguna de las casetas para conseguir un premio? ¿Y cuántas de esas veces realmente lo has logrado? Seguramente muy pocas. Y es que es muy difícil conseguir ese ansiado peluche por el que juegas y que tu pareja o hijo no paran de pedirte. Pero ahora el científico y exingeniero de la Nasa, Mark Rober, ha desmontado los trucos que usan los feriantes para que conseguir ese premio sea toda una odisea. Lo ha hecho a través de su canal de Youtube, según recoge Gizmodo.

1

Cambiar la altura y la lejanía de las canastas de baloncesto. En las ferias, según Rober, están más altas y más lejanas que las reglamentarias de las pistas. De este modo la memoria muscular juega en nuestra contra y es mucho más difícil encajar el balón.

2

Probabilidad. El exingeniero de la Nasa analizó uno de esos juegos en los que hay que lanzar una bola a un conjunto de muchos vasos y gana el que la cuele en un vaso de un color concreto. Al ver los resultados, sólo un 10% de los vasos tenían premio, una posibilidad muy baja, sin contar que tienes, primero, que colar la pelotita.

3

Peso de las pelotas. En general, las pelotas en estas ferias son muy ligeras. El objetivo es que reboten lo máximo posible y sea más difícil apuntar de forma correcta. Además, a veces, se modifica el ángulo de la superficie donde rebota, para que sea aún más errático.

4

Peso de los objetos. En el caso de los bolos, por ejemplo, suelen ser mucho más pesados de lo que parecen o incluso llevan pesos en la parte inferior. El objetivo es que cueste mucho más derribarlos con la bola.

5

Papel resistente. En juegos de disparo con un papel en el objetivo, éste suele tender a doblarse, no a romperse.

6

Anillos pequeños. Cuando en el juego hay que colar una anilla en el cuello de una botella, el diámetro de ésta es un poco menor que el del anillo, complicando así el objetivo del juego.

Este es el vídeo en inglés del análisis: