El monstruo siluro del Ebro 01:03 Juan Manuel Lajo, a la derecha, vecino de Villanueva de Duero (Valladolid), con el siluro de 81 kilos que pescó en el embalse de Mequinenza en 2005. / El Norte Mide casi 2 metros y pesa 100 kilos EL NORTE Valladolid Viernes, 8 junio 2018, 17:36

No es un monstruo, aunque por su aspecto bien podría serlo. Van a ver lo que han pescado en Navarra. Un pez gigantesco, un siluro, de 2 metros y 100 kilos de peso, uno de los más grandes encontrado hasta ahora en el Ebro. Da hasta miedo.

Come casi todo lo que pilla por eso no es acto para el consumo aunque hay personas que lo pescan y lo comen. Lo que se debe hacer si se pesca un siluro es matarlo y no devolverlo al agua aunque este tema es una polémica para los pescadores que practican la modalidad de captura y suelta.

Este pez es de agua dulce y es originario de los grandes ríos de Europa Central. Aunque hay varias teorías está claro que en España se introdujo intencionadamente en el año 1974 por parte de un pescador alemán que trajo varias crías de siluro y las echó a las aguas de los pantanos de Riba-Roja y Mequinenza en Aragón.