Los 'Midiclorianos' de Star Wars como base para artículos científicos Fotograma de 'La Amenaza Fantasma' / K. HAMSHERE Bajo el pseudónimo de Lucas McGeorge, en referencia a George Lucas, el bloguero 'Neuroskeptic' ha publicado varios artículos sin contrastar en webs de ciencia JAVIER AYUSO SANTAMARÍA Martes, 25 julio 2017, 19:25

'Mitocondria: estructura, función y relevancia clínica' no es un artículo científico al uso, de hecho, no es ni científico. Bajo la apariencia de ciencia, el bloguero 'Neuroskeptic' ha colado hasta a tres revistas un artículo en el que abundan las referencias al universo de Star Wars y otras películas de ciencia ficción, como Matrix.

«Los midiclorianos tienen un genoma que muestra sustancialmente la capacidad de la fuerza». Parece que Lucas McGeorge (en referencia al creador de la saga, George Lucas) y Annete Kin (En referencia a Anakin Skywalker) pretendían explicar el origen del poder de los 'Jedi', pero no.

El autor de estos textos falsos buscaba hacer una crítica al sistema de publicación de artículos científicos. 'Neuroskeptic' quería sacar los colores a publicaciones 'depredadoras' que lo que hacen es publicar noticias sin contrastar previo pago en algunos casos o hacer pagar a los lectores.

Aunque el autor no se define como un fan de Star Wars, intentar colar gazapos en un texto científico, en apariencia, es la forma de tratar desenmascarar aquellas revistas que no contrastan los textos que publican y no tienen encargados de corregirlos.

El 'estudio' sobre los midiclorianos ha sido publicada en tres revistas de las cuales solo se puede leer en la Las otras dos parecen haber rectificado después de que haya saltado el caso a las redes sociales.

En la explicación que el bloguero ha colgado en la revista Discover se puede ver extractos del texto en el que destacan el plagio al artículo de Wikipedia sobre las mitocondrias, las referencias a Star Wars: desde una historia que cuenta el Emperador a Anakin Skywalker, hasta referencias al origen de la fuerza en los midiclorianos, introducir al villano de la última trilogía, Kylo Ren y una breve referencia a Matrix.