Mickey Mouse cumple 90 años rodeado de famosos

Este año el ratón más famoso del cine cumple 90 años y lo va a hacer acompañado de celebridades en apoyo a la ONG Together for Short Lives. A Mickey Mouse se le conoce en todos los continentes desde que apareció por primera vez en Mickey Mouse: Steamboat Willie, los primeros dibujos animados que se emitieron con sonido sincronizado el 18 de noviembre de 1928y desde entonces, su influencia en la cultura popular no ha dejado de crecer.

En esta ocasión el prestigioso fotógrafo Rankin ha retratado a iconos del mundo de la moda, el cine, la música, la televisión y el entretenimiento que aparecerán en el libro Mickey Mouse & Me.Todos los beneficios que se obtengan de su venta se destinarán a Together for Short Lives, una ONG británica que da apoyo vital a niños con enfermedades graves y terminales, asegurándose de que reciban la atención que necesitan y merecen.

En blanco y negro o en color, haciendo muecas que imitan al cumpleañero, con algún accesorio que representa a Mickey o incluso con prendas de ropa en las que aparece este emblemático personaje han posado todos los protagonistas de este libro benéfico en donde las celebridades también se retratan junto a una edición especial de una estatua en blanco y negro del Mickey Mouse «true original» que apareció por primera vez en la pantalla en su primera película antes mencionada.

Además este ejemplar recogerá historias sobre la influencia que ha tenido en las vidas de los famsos el personaje más conocido de Walt Disney. Las familias que han recibido ayuda de Together for Short Lives también posarán y aparecerán en este libro que se venderá este verano exclusivamente por eBay. Pero antes de que se publique el libro puede leer 10 curiosidades sobre Mickey Mouse:

1.- El 18 de noviembre de 2018, Mickey Mouse debuta en el cine en Mickey Mouse: Steamboat Willie, los primeros dibujos animados con sonido totalmente sincronizado

2.- Durante casi 20 años, Walt Disney, su creador, fue la voz de Mickey Mouse

3.- En su 50 cumpleaños en 1978, Mickey se convirtió en el primer personaje de dibujos animados en recibir una estrella en el Paseo de la fama de Hollywood

4.- En 1932, Walt Disney recibió sus primeros Premios de la Academia®. Uno de ellos fue un Premio Especial por la creación de Mickey Mouse

5.- En sus orígenes, Mickey iba a llamarse Mortimer

6.- Fue el primer personaje de dibujos animados en hablar y sus primeras palabras fueron '¡Hot Dogs!'

7.- Un globo de gran tamaño de Mickey Mouse apareció por primera vez en el Desfile de Acción de Gracias de Macy's de 1934 en Nueva York, y desde entonces los personajes de Disney han sido temas muy populares del desfile

8.- Mickey Mouse apareció en el primer artículo con licencia de Disney, una pizarra para escribir para niños que se vendió en 1930

9.- Mickey tiene 4 dedos en cada mano, una elección que fue sobre todo estética

10.- Hasta la fecha, Mickey ha aparecido en más de 120 títulos animados

Rankin, fotógrafo editor y director de cine británico ha declarado que «De niño, me encantaba Mickey Mouse y Fantasía de Disney hizo que me interesara por el cine. Es mucho más que un personaje, es un símbolo de optimismo, esperanza e inspiración para personas de todo tipo, y su influencia se aprecia en mis fotografías a lo largo de los años. Este libro rinde homenaje al impacto que ha ejercido en una generación y a sus 90 años de recorrido. Ha pasado de ser un sencillo boceto a convertirse en un icono de la cultura popular. Nos hemos divertido mucho haciéndolo y tenemos una deuda de gratitud con todos los que han participado en el proyecto. Así que espero recaudar mucho dinero para esta fantástica ONG».

La directora ejecutiva de la ONG de este proyecto ha declarado que «Together for Short Lives se siente muy orgullosa de participar en estas celebraciones tan especiales del 90 cumpleaños de Mickey. Millones de niños y familias de todo el mundo adoran a Mickey Mouse, y las celebraciones de su aniversario ayudan a llevar aún más magia y amor a los 49.000 niños y jóvenes gravemente enfermos del Reino Unido. ¡Feliz cumpleaños, Mickey Mouse! ¡Y gracias, tu apoyo a nuestra ONG no tiene precio!».