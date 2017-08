La mejor ginebra del mundo cuesta 11 euros y se vende en Aldi Ángel Luis Simón Martín La bebida, que se comercializa en Reino Unido, arrasó en la prueba de cata a ciegas de un prestigioso concurso británico cuyo ranking ha revolucionado las redes sociales EL NORTE Miércoles, 2 agosto 2017, 17:51

Los fans de la ginebra siempre suelen tener una marca propia de referencia, pero ¿cuál sería realmente la mejor de todas ellas? Al parecer la mejor ginebra del mundo es una 'low cost' que cuesta alrededor de 11 euros en la cadena Aldi. Por el momento se vende en Londes (Reino Unido), aún no ha llegado a España. Así ha quedado al menos de manifiesto en la prestigiosa International Wine and Spirits Competition, un concurso que pretende reconocer y premiar los vinos y licores de mayor calidad, según informa The Independent. Este concurso británico ha lanzado su ranking de bebidas espirituosas y ha revolucionado las redes con su premio a una ginebra de bajo coste económica. En ese listado se incluyen diversos premios con bebidas de diferente graduación alcohólica.

Se trata de la ginebra de 37,5º Oliver Cromwell London Dry Gin, que ha arrasado en la prueba de cata a ciegas, superando con creces al segundo clasificado cuyo precios es de 44,60 euros, es decir cuatro veces más. Este medio ha contactado con uno de los establecimientos Aldi, ubicado en Puerto de la Torre, donde han constatado el interés de los clientes por esta bebida. Sin embargo, la empresa tendrá que valorar la demanda real -como hace con el resto de productos- antes comercializarla en España.

Y no se trata del único licor de Aldi que arrasa en este concurso. Otras 19 bebidas alcohólicas de Aldi han logrado premio, como por ejemplo Specially Selected Creme de Cassis, y Glen Marnoch Speyside Single Malt Scotch Whisky y Tamova Vodka —que han conseguido la medalla de plata—.

Tal y como advertía un portavoz del concurso, para disfrutar de una buena ginebra no hace falta hacer un gran desembolso.