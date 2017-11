'La Manada' se explica ante el juez tras visionarse los «repugnantes» vídeos del abuso Ayer se dedicaron cinco horas para analizar las grabaciones, que dan paso, en la octava sesión del juicio en Pamplona, a la primera declaración de los acusados PABLO OJER Pamplona Miércoles, 22 noviembre 2017, 10:52

Llega el turno de declaración a los cinco integrantes de 'La Manada'. El abogado de tres de los cinco andaluces, Agustín Martínez Becerra, ha afirmado que sus representados contestarán a preguntas del Ministerio Fiscal y de la acusación particular, pero no de las acusaciones populares.

Las declaraciones de los cinco acusados comenzarán con J.A.P, seguido de A.B.F, J.E.D y, finalmente, el guardia civil y militar procesados. El letrado de los tres primeros ha comentado que, a su juicio, la representación ejercida por Ayuntamiento de Pamplona y Gobierno de Navarra es "puramente testimonial y casi me atrevería a decir que pseudopolítica". "Entendemos que no es necesario responder a sus preguntas, pero no va a haber ningún tipo de inconveniente en responder a las del Fiscal y acusación particular", ha recalcado.

Cuestionado por cómo afrontan sus representados la jornada de hoy, en la que ofrecerán por primera vez sus testimonios en la vista oral, ha indicado que se ven "todos los días" y que ayer tuvieron "un intercambio de frases y palabras en relación con que estuvieran tranquilos y simplemente cuenten la verdad". Además, ha aseverado que sus tres defendidos, ante el visionado ayer de los siete vídeos por primera vez ante el tribunal sentenciador, "no tuvieron ningún tipo de reacción". "De lo que se trata ya no es de la reacción que tuvieran ellos ni de la que tuviera el abogado de la acusación, ni tan siquiera la que tuviera yo", ha incidido sino la que "tengan los jueces al verlos y saquen las conclusiones pertinentes de lo que se trata".

Martínez Becerra ha recordado que en el presente juicio buscan "justicia con mayúsculas" y "es lo que, sin lugar a dudas, vamos a encontrar". "Y en esa justicia no cabe otra que no sea una sentencia absolutoria", ha recalcado para agregar que hasta la octava sesión a puerta cerrada, que se desarrolla este miércoles, "no había ni una sola prueba que acredite lo que se dice de contrario" y que se han encontrado con "contradicciones" en algunos testimonios de las personas citadas a declarar.

Por su parte, los abogados de la joven han adelantado que esta jornada será "dura". En este sentido, el letrado Carlos Bacaicoa ha señalado a los periodistas antes de iniciarse la sesión que los acusados pueden intentar mantener su inocencia a pesar de las pruebas practicadas hasta ahora y por lo tanto él y su compañero Miguel Ángel Morán intentarán "reflejar los puntos débiles de sus declaraciones" y "del comportamiento en general".

No ha descartado de hecho que incluso pueda haber contradicciones entre los imputados ya que "tampoco las tenía que haber habido en la interrogatoria del 2 de septiembre y lo hicieron fatal cuando se supone que la habían preparado". Sin embargo Bacaicoa ha reconocido que hoy "será más complicado que se contradigan entre ellos" porque han escuchado y visto en la sala todas las pruebas practicas. Entre ellas el análisis policial de los vídeos que ellos mismos grabaron sobre la presunta violación y que "probablemente" sus defensas pidan que se visionen de nuevo en esta sesión.

Bacaicoa ha señalado que el tribunal, que decidió celebrar todo el juicio a puerta cerrada, está siendo "demasiado garantista" para con los imputados, si bien ha estimado que quizá sea "un poco presionado también por todo el juicio mediático que se ha formado" para "desmarcarse un poco" y subrayar que son "profesionales y no les va a influenciar nada". Carlos Bacaicoa ha señalado por último que su cliente se encuentra con su familia en Madrid, "no va a estar enclaustrada", pero no está siguiendo las informaciones sobre el juicio.

Dos días más de juicio

En la séptima sesión del juicio a cinco jóvenes acusados de violar a una chica madrileña en los sanfermines de 2016, celebrada ayer martes, se dedicaron cinco horas a los vídeos que grabaron dos de los cinco imputados. Seis de los vídeos pertenencen al móvil del guardia civil encausado y el séptimo vídeo fue filmado por el teléfono de otro de los sevillanos.

La tesis del informe policial sobre las grabaciones es compatible con el relato de la joven, que ha explicado que no opuso resistencia dada la superioridad numérica y física de los procesados, situación que le hizo entrar en shock y desear únicamente que todo terminara lo antes posible. La séptima sesión del juicio sirvió para analizar con las partes el contenido de todo el material, siete vídeos en total con una duración global de 96 segundos, además de dos fotografías, que el letrado de la víctima tachó de «repugnantes».

Habrá dos días más del juicio más mediático del año en España, hasta el próximo martes 28. El tribunal ha decidido que el jueves, tras la declaración de los testigos de la defensa se suspenderá el juicio hasta el lunes 27 para que las partes tengan tres días para preparar las conclusiones finales.

El aplazamiento fue solicitado por todas las partes. Los abogados de la acusación solicitaron hacer las conclusiones en una sola jornada y el lunes para no dar ventaja a los defensores de los acusados. Los abogados de los cinco sevillanos pidieron hacer las conclusiones en dos jornadas para tener tiempo de explayarse. «Demostraremos una por una todas las pruebas que hemos presentado y se podrá ver que todas tienen sentido», afirmó el abogado de tres de los jóvenes, Agustín Martínez Becerra.

Finalmente se impuso la tesis de los abogados defensores y el lunes presentarán sus conclusiones las partes acusadoras mientras que el martes 28 será el turno de los defensores de los acusados.

Estrés postraumático

Esta decisión se tomó al finalizar la sesión de este martes, pasadas las ocho de la tarde después de que en la Sala de Vistas comparecieran los psicólogos forenses que atendieron a la joven madrileña después de la presunta agresión sexual.

Las forenses enviadas por los tribunales y que evaluaron a la víctima dos meses después de los hechos ratificaron su informe en el que se precisaba que la madrileña sufría estrés postraumático, que tenía sentimiento de culpa y que sufría un comienzo depresivo, por lo que le fue recetada medicación para evitar que estas sensaciones se hicieran crónicas.

La defensa contraatacó con un informe de otros dos psicólogos privados que afirmaban todo lo contrario. Según el abogado Martínez Becerra, «el informe ha sido ilustrativo, demoledor, y ha quedado acreditado que no hay estrés postraumático». Pero el mismo abogado tuvo que reconocer posteriormente que ese informe fue realizado por una psicóloga que no había visionado los vídeos cuando hablaba de las consecuencias que podía dejar los hechos grabados y estaba firmado por un psicólogo que no asistió a la revisión a la que fue sometida la joven a los dos meses de los Sanfermines. Pero los abogados de la acusación tampoco dieron demasiada importancia a este informe ya que consideran que el realizado por las forenses es suficientemente claro.