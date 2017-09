Si te llaman desde un número que empieza por 8 o 7 ¡No temas! En España el 9 y el 6 ya no son los únicos números que se usan para los teléfonos. Te explicamos cuáles son números tóxicos y cuáles de 'nueva alta' EL NORTE Miércoles, 20 septiembre 2017, 14:14

Te llaman por teléfono y no solo no tienes el número guardado en tu agenda de contactos, sino que el teléfono que aparece en la pantalla empieza por 7,8, o incluso por (el temido) 902. Lo más normal es que desconfíes y dudes en descolgar, pero no temas puede que sea un 'número tóxico'.

En Valladolid, el 883 es igual de válido que el 983; y en Granada pasa lo mismo con el 958 y el 858. ¿Por qué ocurre esto? En España, hay más líneas de teléfono que habitantes. Por eso, en el año 2011 la escasez de números obligó a que se España se asignara también los números que empiezan por 7, como lo establece el Plan Nacional de Numeración. Están en uso los 71, 72, 73 y 74. En reserva: 75,76,77,78,79.

Si vamos a solicitar un alta nueva, como publica Verne, lo normal es que se adjudique un número que empiece por 9 o 6, y si te dan un número que empieza por 8 o por 7, sería porque no hay vacantes. Ahora sí, la compañía telefónica no está obligada por ley a cambiarte de número o a darte alguno en concreto.

Para que no te líes te explicamos cuáles son los números especiales:

Coste extra por minuto

Los 803, con contenidos para adultos; los 806, destinados al ocio y entretenimiento; o los 807, con contenidos profesionales. La ley establece que la duración máxima de la llamada sea de media hora, ya que pueden llegar a costar más de 3 euros al minuto sin IVA. Antes del acceso a los contenidos, el usuario deberá ser informado del precio de la llamada, el nombre del proveedor y el tipo de servicio.

Tienen coste extra fijo

Los 905. Son los teléfonos que se usan en los concursos y votaciones masivas, generalmente empleados por las cadenas de televisión y radio para sorteos y concursos. El coste puede llegar a ser hasta de 1,7 euros sin IVA por llamada.

Son gratuitos

Líneas 800 y 900. Son conocidos como números de cobro revertido automático, es decir, que son gratuitos para quien llama, ya sea desde un fijo o un móvil. A veces solo se puede llamar a ellos desde un fijo.

Tienen un coste similar al de una llamada normal

Líneas 901 y 902. Se utilizan por empresas y entidades públicas y privadas, para evitar hacerse cargo del coste total de la llamada. Por lo general, el coste de los 901 se divide entre quien llama y quien recibe la llamada (aproximadamente 1,5 céntimos de euros por minuto desde un fijo y 25 céntimos por minuto desde un móvil) y el 902 lo paga en su totalidad quien está llamando (unos 7 céntimos por minutos desde fijo y 40 céntimos por minutos desde móvil).