Una leyenda con sabor patrio

El estudio español Mercury Steam ha sido el elegido por Nintendo para traer de vuelta a la legendaria Samus Aran, uno de los personajes más icónicos de la compañía y cuyo regreso esperaban con ansia los aficionados. La colaboración se ha traducido en 'Metroid: Samus Returns', algo más que un lavado de cara del clásico 'Metroid II'. Se trata de lo que se conoce en la industria como 'remake', es decir, el desarrollo de una nueva versión de un título anterior que en esta ocasión sabe a juego nuevo. Y lo hace porque además de incorporar un nuevo aspecto visual, introduce novedades de peso en aspectos tan importantes como el combate o la exploración, pilares de la franquicia 'Metroid'.

Cualquier aficionado de Nintendo y, se podría decir, la mayoría de los aficionados al mundillo de los videojuegos, se estaban preguntando cuándo iba a ser el momento de Samus Aran. El momento de volver y deleitar a todos los que son conscientes de que es, sin duda, uno de los personajes más importantes de la industria. Los quehaceres de la cazarrecompensas a lo largo de la saga 'Metroid' la convirtieron en una de las heroínas clave de la gama de creaciones nintenderas. No en vano, su papel a finales de los 80 y principios de los noventa, con el lanzamiento de la primera trilogía, la convirtió en estrella absoluta de los juegos de acción en 2D. Un pódium que lideró junto a la marca 'Castlevania' hasta el punto de que la fusión de los nombres de ambas franquicias dio lugar a un nuevo género: 'metroidvania'.

Ficha técnica Título: 'Metroid: Samus Returns' Plataforma: Nintendo 3DS Precio: 39,95 Edad: +7

Con este término en la jerga se suele referir a aquellos títulos en 2D con un componente de exploración importante que obliga a los jugadores a recorrer una y otra vez el mapeado para avanzar mientras resuelven puzles y se enfrentan a enemigos de todo tipo. De hecho, el juego original lanzado en la consola NES en 1987 incluyó un sistema primitivo de guardado mediante contraseñas. Toda una novedad para la época pues pasarse el título requería tiempo y dedicación. También fue novedad el hecho de que Samus Aran fuese mujer, y es que se trata de una de las primeras protagonistas femeninas en un videojuego.

No obstante, y a modo de anécdota si es que se puede calificar como tal, en el manual del juego no se especificaba el género de la protagonista y por un error, en la edición estadounidense se referían a ella como un hombre. Ahora bien, llegado a cierto momento de la aventura, el juego dejaba bien claro que Samus era una heroína que había nacido para hacer historia. No por su condición de mujer, ni mucho menos, sino porque cada título que protagonizaba se convertiría con los años en un clásico digno de ser recordado. Las mecánicas de exploración junto a los puzles y la acción combinadas con altas dosis de ciencia ficción dieron lugar a un cóctel que ha sabido perpetuarse con maestría a lo largo del tiempo.

Digna de mención es la trilogía desarrollada por Retro Studios, 'Metroid Prime', nacida en GameCube y continuada en Wii. Tres auténticas obras maestras ('Metroid Prime', 'Metroid Prime 2: Echoes' y 'Metroid Prime 3: Corruption') que recuperaron los mejores ingredientes de la marca para trasladarlos a entornos 3D de ensueño y perspectiva en primera persona. No obstante, a partir de Prime y más allá del notable 'Metroid: Other M', título que buscaba homenajear el estilo más clásico de la saga con una vuelta de tuerca algo arriesga, lo cierto es que la sequía era evidente.

Una sequía que más que preocupante, en la mente del fan correspondía a un desesperante «¿qué estarán tramando desde Nintendo?». Bueno, experimentos aparte, las dudas ya han sido resueltas, y uno de los primeros pasos en el futuro (ya presente) de Samus Aran es este 'Metroid: Samus Returns'. No es el primer remake que se hace de un título de la saga, pero en esta ocasión tiene un tono especial, pues ha sido desarrollado mano a mano entre Nintendo y los españoles Mercury Steam, y es que es la primera vez que un estudio español ha tenido un gran papel en el desarrollo de una licencia de la compañía de Kyoto.

El estudio ha trabajado codo con codo con Yoshio Sakamoto, creador del videojuego y productor de esta nueva entrega nacida de 'Metroid II: Return of Samus' para mejorar la fórmula. La base, por ello, es la misma, algo que notarán los más veteranos con respecto a la trama. En el primer capítulo de la saga, Samus se enfrenta a una amenaza intergaláctica, los Piratas Espaciales, quienes habían descubierto una nueva especie alienígena capaz de absorber la energía de cualquier ser viviente: los metroid. Seres parasitarios que en manos de los Piratas pueden suponer un peligro imparable. Pues bien, tras derrotarlos, en la segunda entrega la cazarrecompensas es enviada al planeta Planeta SR388 donde, al parecer, han vuelto a aparecer nuevos metroid.

Este es el punto de partida del juego, que como es característico en la saga, comienza con el aterrizaje de la nave de Samus en el planeta. A partir de este punto, los jugadores han de recorrer cada pasillo y rincón mientras desbloquean nuevas habilidades de la heroína que, a su vez, les abrirán nuevas rutas. Por supuesto, los peligros se esconden en cada esquina y en este sentido cabe destacar las habilidades que se han introducido con respecto al combate. A diferencia del 'Metroid II' original, en esta ocasión se ha incluido un apuntado en 360º que aumenta sobremanera la versatilidad de la acción, más acorde a los tiempos que corren (en el clásico no existía ni el disparo en diagonal). Asimismo, se ha introducido un nuevo movimiento para Samus, el contraataque, que como su propio nombre indica permite repeler de manera ofensiva un ataque enemigo. Una nueva opción bastante espectacular que ayuda, si se utiliza en el momento correcto, a salir de más de un aprieto.

El gran logro de Mercury Steam y Sakamoto con este episodio reside especialmente en el equilibrio que han conseguido, manteniendo la estructura del clásico original (mismas zonas principales, misma distribución de los metroid…) pero introduciendo nuevos poderes, habilidades y secretos. La fórmula sigue funcionando a las mil maravillas pero con nuevas capas de profundidad. Cabe destacar que al respetar tanto el original, 'Metroid: Samus Returns' es un juego difícil y perderse por SR388 será más habitual de lo que muchos desearían. Además, el ritmo es bastante monótono si lo comparamos con juegos más actuales y quizás los usuarios menos retro pueden sentirse menos atraídos. Ahora bien, esa es la auténtica gracia de Metroid, la esencia de una saga que se narra a través de la acción del jugador y que obliga a este a acudir a su ingenio para sobrevivir en sus recónditos escenarios espaciales. Que siga siendo así.