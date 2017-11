La defensa de 'La Manada' retira el informe de los detectives sobre la víctima Imagen de uno de los acusados. / Efe La agente de policía que registró la denuncia ignoró que la presunta agredida dijo que le habían grabado PABLO OJER Pamplona Jueves, 23 noviembre 2017, 15:14

La última sesión testifical del juicio por la presunta violación grupal de los Sanfermines de 2016 ha traído consigo una de las mayores sorpresas de todo el proceso. La defensa de los acusados ha acordado retirar el informe elaborado por una detective en el que se realizaba un seguimiento de la víctima en las redes sociales. Tan sólo se ha mantenido la foto que fue admitida el primer día de juicio en el que se veía una camiseta con mensajes sexuales.

Por otro lado, la agente de la Policía Municipal que redactó la denuncia de la joven la mañana de la presunta violación grupal ha asegurado este jueves que la madrileña le dijo que le habían grabado, es decir, que durante los hechos ella era consciente de que estaba siendo grabada. Sin embargo, esta agente no lo hizo constar en la denuncia que redactó.

Según el abogado de la víctima Carlos Bacaicoa, esta novedad no tiene relevancia porque "no consta en ningún documento". Ha destacado que la agente ha hecho esta declaración 16 meses después de que se produjeran los hechos y no entiende por qué ha tardado tanto si esto es así. Incluso la propia víctima ha afirmado en todo momento que no era consciente de que habían grabado lo sucedido en el portal número 5 de la calle Paulino Caballero.

Sin embargo, para la defensa de tres de los acusados, Agustín Martínez Becerra, "cambia de forma radical, total y exponencial todo el proceso". "Desde el minuto 1 se consideró que son culpables y todo se ha montado para demostrar esta premisa. La denuncia es de folio y medio y por folio y medio estamos aquí", ha afirmado Martínez Becerra.

A raíz de este giro, el abogado del guardia civil ha presentado un escrito defendiendo que se "han vulnerado los derechos fundamentales" de su cliente al llevar año y medio en la cárcel.