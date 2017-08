Una joven busca a su doble en Twitter, la «chica de la Tomatina» Foto comparativa que ha subido la joven Eva Casado, una fotógrafa madrileña, lleva años buscando a una joven idéntica a ella de la que solo sabe que en el 2010 fue a la Tomatina EL NORTE Martes, 29 agosto 2017, 16:52

Eva Casado es una fotógrafa madrileña que se ha convertido en protagonista de las redes sociales en los últimos días. Todo por una foto que llegó a sus manos y en la que aparecía una chica idéntica a ella, y de fiesta en la Tomatina de Buñol.

El diario El Comercio explica que la imagen en cuestión data del año 2010 y la chica es exactamente igual a Eva. De hecho, en aquella ocasión recibió mensajes de amigos y familiares: «¿Qué haces en la Tomatina?». Pero ella no estaba allí. Desde entonces trata de descubrir quién era la chica a la que todo el mundo confunde con ella.

La joven madrileña asegura que su objetivo es, simplemente, encontrarla: «(...) solo busco quitarme la espina de incertidumbre que me recuerda todos los últimos miércoles de agosto de cada año que aún no he encontrado la respuesta a este curioso rompecabezas».

Muchos sospechan que Eva ha organizado un montaje, pero ella baraja la posibilidad de que sean gemelas, argumentando que puede tratarse de uno de los robos de bebés que se produjeron entre Madrid y Valencia entre los años 60 y 90. Casado nació en 1983, en la Clínica Nuevo Parque de Madrid, cerrada desde 2009 y donde se produjeron estos robos. La falta de ecografías, la desaparición de niños y la similitud de sus rasgos faciales le hacen barajar a Eva la hipótesis de que sean gemelas separadas al nacer, pero también piensa que la chica ya haya recibido el mensaje y, simplemente, no quiera responder.

«Chica de la Tomatina», dice Eva en una carta publicada en Twitter, «si estás leyendo estas líneas y por fin ha llegado a ti esta fotografía de Camilo Olarte quiero que sepas que mi único objetivo es descrifrar el enigma que me lleva acompañando desde el día que lo descubrí y que seguramente sólo seamos dos personas que se parecen mucho, pero mira, ya tienes una anécdota que contarle a tus familiares».

El misterio y la búsqueda de Eva se han convertido en virales y muchos internautas se han movilizado para ayudarla a encontrar a su doble.